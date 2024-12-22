Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư IMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Thực hiện kế hoạch Marketing, truyền thông đối với từng thương hiệu. Định kỳ thu thập các thông tin thị trường: giá, dự án, đối thủ cạnh tranh, kế hoạch phát triển mới và các thông tin liên quan khác trên thị trường BĐS.

Cập nhật các thông tin diễn biến các thay đổi tức thời để phát hiện các rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu và hoạt động của công ty.

Phối hợp thông tin với các Khối/Ban/Phòng/đơn vị khác xây dựng và đề xuất các kế hoạch Marketing và truyền thông thương hiệu cụ thể, sát với tình hình thực tế

Thực hiện kế hoạch Marketing tổng thể và quản lý kế hoạch chi phí Marketing

Thực hiện tổ chức sự kiện cho các công ty trong hệ thống.Tổ chức thực hiện các chương trình marketing và hội nghị khách hàng, hội nghị giới thiệu và bán hàng.

Tiếp nhận và lên kế hoạch theo yêu cầu

Lấy báo giá sự kiện, đấu thầu

Thuyết trình trình bày kế hoạch

Xây dựng kết nối với các chuyên viên điều phối sự kiện

Kiểm tra, theo dõi và giám sát (kể từ khi sự kiện bắt đầu đến kết thúc)

Làm việc với đơn vị truyền thông để viết và đăng bài PR trước và sau sự kiện. Lập báo cáo kết quả

Hoàn thành thanh toán với các nhà thầu tham gia tổ chức

Quản trị website. Mô tả: Quản trị và cập nhật giao diện Website

Xây dựng kế hoạch tối ưu Website

Quản lý thường xuyên Hosting và sao lưu dữ liệu

Đánh giá hoạt động của Website thường xuyên

Tạo nội dung, chỉnh sửa nội dung phù hợp

Thường xuyên cập nhật nội dung. Đăng bài viết mới lên website: mỗi tháng ít nhất 2 lần.

Kiểm tra tình trạng và sửa lỗi phát sinh

Tối ưu những trải nghiệm