Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư IMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần Đầu tư IMG

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 9, Tòa nhà master building, 41

- 43 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thực hiện kế hoạch Marketing, truyền thông đối với từng thương hiệu. Định kỳ thu thập các thông tin thị trường: giá, dự án, đối thủ cạnh tranh, kế hoạch phát triển mới và các thông tin liên quan khác trên thị trường BĐS.
Cập nhật các thông tin diễn biến các thay đổi tức thời để phát hiện các rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu và hoạt động của công ty.
Phối hợp thông tin với các Khối/Ban/Phòng/đơn vị khác xây dựng và đề xuất các kế hoạch Marketing và truyền thông thương hiệu cụ thể, sát với tình hình thực tế
Thực hiện kế hoạch Marketing tổng thể và quản lý kế hoạch chi phí Marketing
Thực hiện tổ chức sự kiện cho các công ty trong hệ thống.Tổ chức thực hiện các chương trình marketing và hội nghị khách hàng, hội nghị giới thiệu và bán hàng.
Tiếp nhận và lên kế hoạch theo yêu cầu
Lấy báo giá sự kiện, đấu thầu
Thuyết trình trình bày kế hoạch
Xây dựng kết nối với các chuyên viên điều phối sự kiện
Kiểm tra, theo dõi và giám sát (kể từ khi sự kiện bắt đầu đến kết thúc)
Làm việc với đơn vị truyền thông để viết và đăng bài PR trước và sau sự kiện. Lập báo cáo kết quả
Hoàn thành thanh toán với các nhà thầu tham gia tổ chức
Quản trị website. Mô tả: Quản trị và cập nhật giao diện Website
Xây dựng kế hoạch tối ưu Website
Quản lý thường xuyên Hosting và sao lưu dữ liệu
Đánh giá hoạt động của Website thường xuyên
Tạo nội dung, chỉnh sửa nội dung phù hợp
Thường xuyên cập nhật nội dung. Đăng bài viết mới lên website: mỗi tháng ít nhất 2 lần.
Kiểm tra tình trạng và sửa lỗi phát sinh
Tối ưu những trải nghiệm

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đạt học trở lên chuyên ngành MKT hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
Tiếng Anh giao tiếp
Kỹ năng máy tính văn phòng
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng đàm phán và ra quyết định

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ
Thưởng KPI
mua bảo hiểm sức khỏe bảo việt
Phụ cấp cơm 45k/ngày công đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư IMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư IMG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: lầu 9, 41-43 Trần Cao vân, Phương Võ Thị sáu, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

