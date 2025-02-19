Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
- Hồ Chí Minh: 140 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho công ty trong lĩnh vực thiết kế nội ngoại thất
Lên kế hoạch và quản lý ngân sách marketing
Phát triển nội dung marketing sáng tạo và hấp dẫn cho các kênh truyền thông số
Quản lý và tối ưu hóa hiệu suất các chiến dịch Digital Marketing
Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả marketing định kỳ: ngày/ tuần/ tháng
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành thiết kế nội ngoại thất
Quản lý và phát triển đội ngũ marketing
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí trưởng nhóm (Ưu tiên ngành thiết kế nội ngoại thất)
Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về SEO, Facebook Ads, Google Adwords
Kỹ năng quản lý Fanpage và các nhóm cộng đồng trực tuyến hiệu quả
Có khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội nhóm
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích dữ liệu tốt
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 13tr đến 15tr (LCB) + hoa hồng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,...
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
