Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho công ty trong lĩnh vực thiết kế nội ngoại thất

Lên kế hoạch và quản lý ngân sách marketing

Phát triển nội dung marketing sáng tạo và hấp dẫn cho các kênh truyền thông số

Quản lý và tối ưu hóa hiệu suất các chiến dịch Digital Marketing

Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả marketing định kỳ: ngày/ tuần/ tháng

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành thiết kế nội ngoại thất

Quản lý và phát triển đội ngũ marketing

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí trưởng nhóm (Ưu tiên ngành thiết kế nội ngoại thất)

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về SEO, Facebook Ads, Google Adwords

Kỹ năng quản lý Fanpage và các nhóm cộng đồng trực tuyến hiệu quả

Có khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội nhóm

Tư duy chiến lược và khả năng phân tích dữ liệu tốt

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 6

Mức lương: Từ 13tr đến 15tr (LCB) + hoa hồng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,...

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

