Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 188 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai các hoạt động Digital Marrketig, bao gồm SEO/SEM, Cơ sở dữ liệu marketing, Email, SMS, Adsnetwork Banner Ads, Zalo Ads..Tăng chuyển đổi Performance khách hàng
Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch Digital Marrketing và đánh giá so với mục tiêu (ROI và KPI).
Nhận biết xu hướng và thông tin chi tiết, và tối ưu hóa chi phí và hiệu suất hiệu suất quảng cáo dựa trên thông tin chi tiết.
Quản lý và giám sát các công cụ Digital Marketing thực hiện các chương trình quảng bá, tiếp thị (Digital Marketing) bao gồm Social Media Marketing, Baner Marketing, Email Marketing/CRM, Online Advertising, SEO/SEM, Remarketing, Facebook Ads, Video Marketing, Wifi Marketing, CRM Marketing... theo KPIs
Quản lý và phát triển đào tạo nhân sự, xác định mục tiêu KPI cho bộ phận Digital Marketing.
Xây dựng hệ thống và triển khai các chiến dịch tạo Newsleter gởi Email nội bộ, khách hàng, đối tác bằng phần mềm Email Marketing.
Tham gia và phối hợp với các phòng ban Thiết kế, IT, PR cập nhật thông tin kịp thời chính xácPhân tích dữ liệu khách hàng để tối ưu hóa hiệu suất tối đa và tăng số lượng khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Trích xuất Báo cáo dữ liệu định kỳ từ hệ thống nội bộ, Google Analytics, Facebook, Youtube và các nền tảng dữ liệu mới.
Nghiên cứu đề xuất công nghệ, kênh truyền thông mới quảng cáo Digital Marketing.
Triển khai các ứng dụng hỗ trợ chăm sóc khách hàng hậu mãi, CSKH ( App Mobile, Email Marketing, SMS).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing và E-commerce
Có khả năng dẫn dắt đội nhóm, 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có khả năng lên nội dung cho Digital Marketing Performance
Am hiểu về kiến thức chuyên sâu về Digital marketing và xây dựng thương hiệu
Có kinh nghiệm triển khai về các kênh digital marketing SEM, SEO, Google adwords, Facebook Ads, social media....

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước
Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế
Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 09 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

