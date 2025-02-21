Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 188 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai các hoạt động Digital Marrketig, bao gồm SEO/SEM, Cơ sở dữ liệu marketing, Email, SMS, Adsnetwork Banner Ads, Zalo Ads..Tăng chuyển đổi Performance khách hàng

Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch Digital Marrketing và đánh giá so với mục tiêu (ROI và KPI).

Nhận biết xu hướng và thông tin chi tiết, và tối ưu hóa chi phí và hiệu suất hiệu suất quảng cáo dựa trên thông tin chi tiết.

Quản lý và giám sát các công cụ Digital Marketing thực hiện các chương trình quảng bá, tiếp thị (Digital Marketing) bao gồm Social Media Marketing, Baner Marketing, Email Marketing/CRM, Online Advertising, SEO/SEM, Remarketing, Facebook Ads, Video Marketing, Wifi Marketing, CRM Marketing... theo KPIs

Quản lý và phát triển đào tạo nhân sự, xác định mục tiêu KPI cho bộ phận Digital Marketing.

Xây dựng hệ thống và triển khai các chiến dịch tạo Newsleter gởi Email nội bộ, khách hàng, đối tác bằng phần mềm Email Marketing.

Tham gia và phối hợp với các phòng ban Thiết kế, IT, PR cập nhật thông tin kịp thời chính xácPhân tích dữ liệu khách hàng để tối ưu hóa hiệu suất tối đa và tăng số lượng khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Trích xuất Báo cáo dữ liệu định kỳ từ hệ thống nội bộ, Google Analytics, Facebook, Youtube và các nền tảng dữ liệu mới.

Nghiên cứu đề xuất công nghệ, kênh truyền thông mới quảng cáo Digital Marketing.

Triển khai các ứng dụng hỗ trợ chăm sóc khách hàng hậu mãi, CSKH ( App Mobile, Email Marketing, SMS).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing và E-commerce

Có khả năng dẫn dắt đội nhóm, 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng lên nội dung cho Digital Marketing Performance

Am hiểu về kiến thức chuyên sâu về Digital marketing và xây dựng thương hiệu

Có kinh nghiệm triển khai về các kênh digital marketing SEM, SEO, Google adwords, Facebook Ads, social media....

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước

Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO

