Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Serepok
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công ty Cổ phần Serepok

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần Serepok

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược marketing tổng thể:
Phân tích thị trường coworking và bất động sản để định hình các xu hướng chiến lược cho không gian làm việc chung và giải pháp văn phòng linh hoạt.
Thiết kế và điều phối các chiến dịch marketing chiến lược nhằm thúc đẩy doanh thu, nâng cao nhận diện thương hiệu và phát triển cộng đồng coworking mạnh mẽ.
Phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức doanh nghiệp, startup và chuyên gia để hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh doanh.
2. Quản lý nội dung và truyền thông:
Định hướng và giám sát việc xây dựng nội dung mục tiêu cho các kênh truyền thông, website công ty và tài liệu quảng bá thương hiệu.
Phát triển các chiến lược truyền thông đa ngôn ngữ, xây dựng nội dung hấp dẫn để củng cố hình ảnh cộng đồng coworking.
Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch email marketing, tập trung vào việc mở rộng và duy trì khách thuê.
3. Quản lý sự kiện và hoạt động quảng bá:
Lên kế hoạch và giám sát các sự kiện cộng đồng, hội thảo, hội nghị và các hoạt động tương tác nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.
Điều phối các hoạt động quảng bá thông qua hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp liên quan, tăng cường nhận diện thương hiệu trong thị trường mục tiêu.
4. Phân tích dữ liệu và báo cáo:
Phân tích dữ liệu và báo cáo:
Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing bằng các công cụ phân tích, đưa ra khuyến nghị cải tiến dựa trên dữ liệu thực tế.
Chuẩn bị báo cáo chi tiết về các kết quả kinh doanh, sự thành công của sự kiện và tốc độ tăng trưởng khách hàng cho ban quản lý.
5. Hợp tác liên phòng ban:
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận bán hàng, vận hành và IT để triển khai các chiến lược marketing tích hợp.
Làm việc với đội ngũ quản lý cộng đồng để duy trì môi trường coworking sôi động và năng động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên trong lĩnh vực bất động sản, coworking hoặc dịch vụ khách sạn.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Năng lực lãnh đạo, quản lý đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như SEO, Google Analytics, CRM và quản lý chiến dịch quảng cáo.
Tư duy chiến lược với khả năng phân tích dữ liệu tốt.
Tính cách: Năng động, sáng tạo và đam mê xây dựng cộng đồng.
Tính cách:

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ/ tết/ sinh nhật, hiếu hỉ
BHXH theo quy định hiện hành
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Serepok

Công ty Cổ phần Serepok

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Serepok, số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Dakao, Quận 1, HCMC.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

