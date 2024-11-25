Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 CT1

- KĐT Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Xây dựng kế hoạch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến (Fb, Google, Youtube, Tiktok...vv) căn cứ theo mục tiêu kinh doanh.
- Theo dõi, phân tích số liệu và đưa ra phương án tối ưu cho các chiến dịch
- Quản lý & phân bổ ngân sách quảng cáo tối ưu và hiệu quả theo từng kênh
- Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ quảng cáo mới để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng
- Nghiên cứu hành vi khách hàng trên Digital Marketing, nắm vững Khách hàng mục tiêu theo từng kênh
- Thực hiện các báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động chịu trách nhiệm trước BGĐ về chất lượng, kết quả của các hoạt động được giao
- Điều hành quản lý, giám sát, đánh giá, chất lượng công việc của nhân sự nhóm/phòng phụ trách
- Xây dựng quy trình, quy chế hoạt động nhóm/phòng phụ trách, các hoạt động phối hợp, luồng công việc giữa nhóm/phòng phụ trách với phòng ban khác
- Tham mưu cho BLĐ về các chiến lược Digital Marketing.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Có kiến thức và am hiểu sâu về các kênh quảng cáo online, đặc biệt là kênh Facebook Ads và Google Ads
- Nhạy bén với xu hướng thị trường, linh hoạt, sáng tạo và dễ thích nghi, đam mê các hoạt động Marketing
- Chủ động, quyết liệt và tâm huyết với công việc, với tổ chức.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tháng 13,14 theo tình hình kinh doanh.
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.
- Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch
- Cơ hội đào tạo chuyên sâu.
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.
- Cơ hội thăng tiến, điều kiện phát huy tối đa khả năng bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Sarimi A1,74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

