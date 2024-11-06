Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu và đề xuất cho BGĐ phương án, kế hoạch trong công tác định biên nhân sự, đào tạo, chính sách đãi ngộ, phát triển nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản trị hành chính...
Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai toàn bộ công tác về Tổ chức - Hành chính - Nhân sự.
Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBNV công ty.
Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty, quản lý nhà ăn.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui.
Phối hợp với các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và người lao động trong Công ty.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 30 - 40. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất.
Có kiến thức sâu rộng về các phương pháp, mô hình quản trị nguồn nhân lực tiến tiến.
Nắm vững các quy định về Pháp luật lao động, BHXH, Thuế, Doanh nghiệp...
Có kinh nghiệm về xây dựng nguồn nhân lực, chính sách nhân sự, quy trình, quy định....
Sử dụng thành thạo các phần mềm Office.

Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.
Tham gia các hoạt động team buidling và sự kiện lớn trong năm.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 dến trưa thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

