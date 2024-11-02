Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch/ chiến lược nhân sự trong ngắn hạn và dài hạn cho cả Công ty, đáp ứng được những mục tiêu kinh doanh đề ra.

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống năng lực, chức năng, quyền hạn, chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ.

Xây dựng, hoàn thiện và vận hành các chính sách nhân sự, quy trình nhân sự nhằm tăng cường hiệu quả của công tác tuyển, dùng và giữ chân nhân sự.

Tổng hợp, phân tích các số liệu liên quan đến công tác quản trị nhân sự, tìm ra các kẽ hở về nguồn lực từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc để có những phương án điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ.

Lập kế hoạch tuyển dụng, nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng.

Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý các vấn đề nhân sự nội bộ,

Quản lý các nhóm chức năng trong bộ phận Nhân sự, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu công việc của phòng ban.

Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Hỗ trợ các công tác hành chính theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành quản trị Nhân lực, luật, kinh tế lao động hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự tại các công ty quy mô từ tối thiểu từ 100 nhân sự trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ

Kiến thức chuyên môn về quản trị nhân sự, nắm chắc luật lao động và các quy định về thuế, bảo hiểm, lao động việc làm,...

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khéo léo và biết lắng nghe, tạo động lực

Trung thực, nhiệt huyết, chịu áp được lực trong công việc

Ưu tiên tiếng anh giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường;

Tổng thu nhập lên đến 14 tháng/năm với bạn các có kết quả công việc tốt;

Thưởng nóng, thưởng dự án,...

Thưởng hiệu quả công việc

Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết dương lịch,...), sinh nhật CBNV

Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Tài trợ chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty

Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm

Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực tối thiểu 6 tháng 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin