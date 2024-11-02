Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Đến 35 Triệu
Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch/ chiến lược nhân sự trong ngắn hạn và dài hạn cho cả Công ty, đáp ứng được những mục tiêu kinh doanh đề ra.
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống năng lực, chức năng, quyền hạn, chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ.
Xây dựng, hoàn thiện và vận hành các chính sách nhân sự, quy trình nhân sự nhằm tăng cường hiệu quả của công tác tuyển, dùng và giữ chân nhân sự.
Tổng hợp, phân tích các số liệu liên quan đến công tác quản trị nhân sự, tìm ra các kẽ hở về nguồn lực từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc để có những phương án điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ.
Lập kế hoạch tuyển dụng, nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng.
Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý các vấn đề nhân sự nội bộ,
Quản lý các nhóm chức năng trong bộ phận Nhân sự, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu công việc của phòng ban.
Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
Hỗ trợ các công tác hành chính theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch/ chiến lược nhân sự trong ngắn hạn và dài hạn cho cả Công ty, đáp ứng được những mục tiêu kinh doanh đề ra.
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống năng lực, chức năng, quyền hạn, chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ.
Xây dựng, hoàn thiện và vận hành các chính sách nhân sự, quy trình nhân sự nhằm tăng cường hiệu quả của công tác tuyển, dùng và giữ chân nhân sự.
Tổng hợp, phân tích các số liệu liên quan đến công tác quản trị nhân sự, tìm ra các kẽ hở về nguồn lực từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc để có những phương án điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ.
Lập kế hoạch tuyển dụng, nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng.
Là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý các vấn đề nhân sự nội bộ,
Quản lý các nhóm chức năng trong bộ phận Nhân sự, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu công việc của phòng ban.
Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
Hỗ trợ các công tác hành chính theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành quản trị Nhân lực, luật, kinh tế lao động hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự tại các công ty quy mô từ tối thiểu từ 100 nhân sự trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghệ
Kiến thức chuyên môn về quản trị nhân sự, nắm chắc luật lao động và các quy định về thuế, bảo hiểm, lao động việc làm,...
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khéo léo và biết lắng nghe, tạo động lực
Trung thực, nhiệt huyết, chịu áp được lực trong công việc
Ưu tiên tiếng anh giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường;
Tổng thu nhập lên đến 14 tháng/năm với bạn các có kết quả công việc tốt;
Thưởng nóng, thưởng dự án,...
Thưởng hiệu quả công việc
Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết dương lịch,...), sinh nhật CBNV
Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Tài trợ chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc
Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm
Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực tối thiểu 6 tháng 1 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI