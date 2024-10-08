Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Nevigroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 số 8 ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân sự Công ty & đề xuất các giải pháp phát triển nhân lực phù hợp với mục tiêu kinh doanh Công ty.

- Lên định hướng chiến lược và tổ chức tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu kinh doanh Công ty

- Thiết kế Vận hành hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ lao động của Công ty theo hệ thống đãi ngộ toàn diện

- Xây dựng khung năng lực, từ điển năng lực và hệ thống đánh giá, phát triển năng lực cho nhân sự

- Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất công việc dựa vào MBO-OKR

- Tổ chức xử lý các vấn đề liên quan đến Quan hệ lao động

- Tổ chức xây dựng, sửa đổi và quản lý hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, bản mô tả công việc của Công ty, quy định về quản lý lao động.

- Tổ chức và giám sát công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính văn phòng, quản lý trang thiết bị tài sản của Công ty

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng

- Cùng ban lãnh đạo định hướng và triển khai văn hoá doanh nghiệp của tổ chức

- Thực hiện các công việc khác nhắm đóng góp giá trị vào mục tiêu chung của công ty

- Tuổi <35 tuổi.

- Có kinh nghiệm >3 năm ở vị trí tương đương, doanh nghiệp trên 30 nhân sự

- Mạnh tuyển dụng và xây dựng thương hiệu tuyển dụng

- Đã từng triển khai OKR hoặc có hiểu biết sâu về OKR và mong muốn áp dụng OKR

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, dẫn dắt truyền cảm hứng

- Là người tận tâm, sâu sắc, đam mê làm việc về con người

- Thẳng thẳn, chân thành, tử tế, ham học hỏi, cởi mở, hoà đồng, thân thiện, mong muốn xây dựng môi trường làm việc lành mạnh cho nhân sự

- Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ, luôn hướng đến làm mọi việc với tiêu chuẩn cao nhất

- Ưu tiên ứng viên thích nghi tốt với môi trường trẻ gen Z, năng lượng cao, có nhiều hoạt động năng động như nhảy, hát, thể thao...

Tại Công ty TNHH Nevigroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 15 - 25 triệu/tháng

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, tử tế, có tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh rõ ràng

- Lộ trình phát triển sự nghiệp với môi trường start-up nhiều cơ hội.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, BHXH, team building và các buổi đào tạo phát triển chuyên môn...

- Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, Con của nhân sự công ty có thâm niên làm việc > 3 năm được phụ cấp tiền bỉm sữa cho con 200.000 vnd/tháng.

- Nhân sự có thời gian làm việc > 3 năm khi nghỉ vì bất kỳ lý do gì sẽ được nhận của hồi môn nghỉ việc 5.000.000 vnd.

- Nhân sự có thời gian làm việc >5 năm nếu chẳng may gặp qua đời vì bất cứ lí do nào, công ty sẽ hỗ trợ 1 phần nuôi con đến năm 18 tuổi.

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng thành tích, thưởng năm theo kết quả kinh doanh.

- Trà & café phục vụ nhân viên.

