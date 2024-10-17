Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Mức lương
1 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Mitec, Lô E2, đường Nguyễn Quốc Trị, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 1 - 1 USD

- Quản lý hoạt động nhân sự - Xây dựng các kế hoạch nhân sự theo kế hoạch kinh doanh và theo chiến lược Công ty. Dẫn dắt và đảm bảo hoạt động hành chính nhân sự đạt chỉ tiêu đã cam kết. - Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động nhân sự và chế độ chính sách khác cho CBNV. - Kịp thời hỗ trợ các bộ phận khác về việc cung cấp kịp thời về nguồn nhân lực và các công việc hành chính khi được yêu cầu. - Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc. - Thực hiện công tác báo cáo nhân sự đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền về BHXH, Thuế TNCN, số lao động, thang bảng lương ... - Thường xuyên cập nhật tình hình nhân sự của toàn Công ty cho Ban Giám đốc.
- Quản lý, lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo Nhân sự hàng tháng, quý, năm. - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự cho các vị trí, phòng ban trong Công ty. - Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Xây dựng và vận hành các quy trình tuyển dụng, đánh giá ứng viên trước khi gửi quyết định tuyển dụng chính thức. - Lập kế hoạch về ngân sách tuyển dụng hàng năm để trình BGĐ phê duyệt và thực hiện. - Quản lý hoạt động về xây dựng quy chế, quy trình và cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Công ty. - Xây dựng, quản lý và vận hành các quy trình liên quan đến thủ tục hành chính, nhân sự. - Tham mưu cùng BLĐ Công ty trong việc xây dựng các cơ chế chính sách, đánh giá và định biên nhân sự. - Nghiên cứu về mức lương trên thị trường để tư vấn và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.
- Quản trị nguồn nhân lực, Tham mưu cho BLĐ về quản trị nguồn nhân lực và - Đưa ra các đề xuất, kiến nghị và phương pháp giải quyết cho những hoạt động HCNS liên quan trong lĩnh vực đang phụ trách. - Đóng vai trò là cầu nối giữa Công ty và người lao động. Luôn kết nối và đưa ra các giải pháp tối ưu để giải quyết các quan hệ lao động. - Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực HCNS. - Tổ chức triển khai các hoạt động về công tác hành chính như PCCC, Vệ sinh, cung cấp công cụ dụng cụ theo cho các phòng ban trong phạm vi quản lý. - Theo dõi sát sao và lên phương án triển khai các chương trình đào tạo bắt buộc theo quy định cũng như tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ CBNV theo định kỳ pháp luật quy định. - Báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm. - Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương 1 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn: Kinh tế, tài chính
Kiến thức bổ trợ: quản trị nhân sự
Kỹ năng chuyên môn: đào tạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo
Kỹ năng bổ trợ: thuyết trình, xử lý tình huống, giao tiếp, làm việc nhóm và độc lập
Ngoại ngữ (cấp độ): Giao tiếp tiếng anh thành thạo
Kỹ năng về công nghệ thông tin: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point), ...
Thái độ/ Phẩm chất nghề: Quyết đoán, nhiệt huyết, trung thực, tự tin, khách quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt 1200 - 1500 USD
Chế độ đãi ngộ tốt
Phúc lợi các ngày Lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

