Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Golden palace, 99 Mễ Trì, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, chiến thuật nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể, chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác

- Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng nhân viên

- Báo cáo tới ban lãnh đạo và hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua các số liệu về nhân sự

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Quản trị nguồn Nhân lực, Quản lý Nhân sự, Luật học

Tiếng Trung 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết

Độ tuổi: từ 25 đến 37 tuổi

Hiểu biết về các quy định pháp luật có liên quan: Luật Lao động, BHXH, tiền lương, thuế TNCN, công đoàn, luật doanh nghiệp,..;

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan trong các công ty tư vấn nguồn nhân lực, headhunt,...

Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, KPI...

Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến

Có 12 ngày phép năm, và ngày nghỉ theo quy định của pháp luật

Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ tết

Tham gia BHYT- BHXH theo luật lao động

Du lịch, teambuilding.

Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác.

