Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa G3, KĐT Vinhome Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

I. Xây dựng và thực thi chiến lược nhân sự tổng thể

- Là người chịu trách nhiệm đưa ra kế hoạch, chiến lược nhân sự tổng thể cho Tập đoàn nhằm đạt mục tiêu tầm nhìn công ty 2030.

- Điều hành, quản lý đội nhóm, các phòng trong bộ phận Nhân sự đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, tối đa hóa phát triển tiềm năng con người, đảm bảo quyền lợi nhân sự, đảm bảo đủ các vị trí trong bộ máy công ty:

+ Tuyển dụng

+ Đào tạo, phát triển

+ Điều tiết quan hệ giữa các nhân viên

+ Xây dựng, duy trì văn hoá công ty

+ Quản lý lương, phúc lợi nhân viên

+ Xử lý kỷ luật, sa thải, bồi thường

• Chính sách đãi ngộ: Xây dựng cơ chế lương thưởng tạo động lực và thúc đẩy hiệu quả làm việc của đội ngũ và liên tục thích ứng với sự thay đổi của doanh nghiệp, nhằm đạt mục tiêu của công ty

• Thu hút nhân tài: chịu trách nhiệm tuyển dụng toàn bộ nhân sự trong công ty, cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực chất lượng cao.

• Phát triển Nhân tài: Thiết kế và điều phối hành trình phát triển nhân tài từ tuyển dụng, đến đào tạo, chương trình onboarding, giúp nhân sự mới nhanh chóng hòa nhập văn hóa, đóng góp giá trị cho công ty, cam kết lâu dài với công ty và có hành trình làm việc hạnh phúc.

• Phát triển văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng – phát triển văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ: truyền tải sự kết hợp giữa tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi tới mọi toàn thể nhân viên, giúp nhân viên sở hữu tầm nhìn và gắn kết giữa tầm nhìn cá nhân và tầm nhìn công ty.

• Quản trị Hành chính: chỉ đạo và điều hành Công tác Hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính nội bộ.

II. Xây dựng và phát triển đội ngũ Quản lý

- Có khả năng thiết kế chương trình đào tạo/huấn luyện cho các vị trí lãnh đạo và cấp quản lý trong công ty.

- Cần khả năng xác định năng lực cốt lõi cho đội ngũ Quản lý phù hợp theo từng giai đoạn

- Có khả năng lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp để xây dựng đội ngũ quản lý với mục tiêu phù hợp với sơ đồ tổ chức công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 100 nhân sự trở lên

- Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực

- Có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự, lãnh đạo cấp cao

- Có kinh nghiệm và kiến thức về cách tổ chức hoạt động để đạt được mục tiêu (OKR; BSC; KPI)

- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong việc giao tiếp và tương tác với tất cả các bộ phận nhằm giúp họ hòa nhập và giữ chân thành công đội ngũ

- Có khả năng lắng nghe trọn vẹn và kết nối con người mạnh mẽ

- Nhạy bén trong kinh doanh, nhanh nhạy với con số

- Hướng hành động mạnh mẽ, tư duy hướng kết quả.

Ưu tiên:

- Tiếng Anh tốt (nghe, nói và viết)

- Có kinh nghiệm huấn luyện & đào tạo phát triển con người.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương từ 15 - 20 triệu

- Thưởng Tết, tăng lương, Team buiding theo quy định công ty Có cơ hội thăng tiến, lương thưởng theo năng lực

- Được ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Sinh nhật

- Thưởng theo quy định của công ty

