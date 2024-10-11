Tuyển Trưởng phòng nhân sự CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Lập và quản lý kế hoạch tuyển dụng, thuê lại lao động đảm bảo phù hợp các quy định của Công ty và tuân thủ pháp luật hiện hành.
2. Quản lý quản trị nhân sự trên phạm vi toàn quốc bao gồm: đề xuất chuyển đổi vị trí, tăng giảm lương, khen thưởng, kỷ luật nhân viên, đánh giá kết quả hoàn thành công việc hàng năm của nhân viên.
3. Hướng dẫn các hoạt động hành chính nhân sự trên toàn quốc bao gồm: duy trì và khích lệ động viên nhân viên; huấn luyện, đào tạo, phát triển năng lực nhân viên; đề xuất tăng giảm lương, khen thưởng kỷ luật nhân viên trong phạm vi quản lý.
4. Đảm bảo hệ thống hợp đồng lao động và các hồ sơ lao động liên quan tuân thủ pháp luật hiện hành.
5. Xây dựng kiện toàn chính sách và quy trình nhân sự đảm bảo phù hợp cho sự phát triển Công ty từng giai đoạn và tuân thủ pháp luật hiện hành.
6. Quản lý thực hiện phỏng vấn nghỉ việc để kiện toàn lại nguồn nhân lực và các chính sách, chương trình khuyến khích nhân viên, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và cạnh tranh.
7. Kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến chế độ chính sách (lương, bảo hiểm, thuế TNCN...)
8. Quản lý và thực hiện ngân sách nhân sự (ngân sách tuyển dụng, ngân sách lương và các ngân sách chế độ khác)
9. Tạo lập và duy trì quan hệ với các cơ quan nhà nước (Sở LĐTBXH, Cục Thuế...) để hoàn thành tốt nghĩa vụ liên quan đối với nhà nước của Phòng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:
Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên nghành Quản trị nhân lực
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự, và 3 năm kinh nghiệm quản lý.
Hiểu biết về các bộ Luật dân sự, lao động, thuế TNCN, BHXH,...
Khả năng tổ chức, lãnh đạo tốt và có tư duy chiến lược.
Kỹ năng:
Có đạo đức làm việc và cam kết tốt trong công việc.
Có khả năng tạo dựng niềm tin và hướng dẫn, huấn luyện nhân viên.

Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thành tích được ghi nhận và khen thưởng định kỳ Mức lương hấp dẫn, thưởng các ngày lễ, tết, kỉ niệm theo quy định của Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.
Thành tích được ghi nhận và khen thưởng định kỳ
Mức lương hấp dẫn, thưởng các ngày lễ, tết, kỉ niệm theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

