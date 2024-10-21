Tuyển Trưởng Phòng Kho Vận thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Thái Bình

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: 288 Trần Thái Tông, p Tiền Phong, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tư vấn cho Ban lãnh đạo về quản lý kho hàng và vận chuyển, đảm bảo an ninh và an toàn hàng hóa. Đề xuất chính sách và giải pháp quản lý kho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Quản lý nhân sự Phòng kho vận, tổ chức các hoạt động kho vận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Xây dựng và điều chỉnh mục tiêu công việc của Phòng dựa trên chiến lược chung của Công ty. Quy hoạch và xây dựng hệ thống vận chuyển phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của Công ty. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý kho để tăng hiệu quả. Xây dựng quy định về dịch vụ vận chuyển và tiêu chuẩn quản lý hiệu suất vận chuyển của nhà cung ứng. Thương thảo và điều chỉnh hợp đồng với các nhà xe, căn cứ vào biến động giá nhiên liệu để thương lượng giá cước. Tìm kiếm và đàm phán với các nhà xe mới cho các tuyến đường và khung giờ khác nhau. Điều phối, sắp xếp và phân công nhân viên kho và vận chuyển. Quản lý bố trí và sắp xếp kho, bảo quản hàng hóa một cách khoa học. Kiểm tra định kỳ và đánh giá tình trạng kho hàng, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành logistic, kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí quản lý kho Sử dụng các phần mềm quản lý kho (misa, bravo) và các công cụ MS Office (Word, Excel) Có khả năng quản lý, điều phối, phân công công việc Trung thực, nhanh nhẹn, quyết đoán.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh thu, thưởng cuối năm và các chính sách thưởng khác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

