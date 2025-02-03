Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH HALO Mold Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH HALO Mold Tech
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Setup phòng kinh doanh theo định hướng, chiến lược công ty: ngắn hạn và dài hạn.
• Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm. Xây dựng cơ chế, chính sách cho phòng kinh doanh.
• Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.
• Tìm kiếm khách hàng. Gặp gỡ, tư vấn khách hàng ở công ty hoặc bên ngoài công ty. Đánh giá thị trường thông qua các số liệu đã thu thập và phân tích.
• Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng; Xây dựng các chính sách cho khách hàng.
• Đào tạo nhân viên kinh doanh; phân bổ/ đề xuất KPI cho nhân viên; Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu, chi phí cho BGĐ.
• Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các thao tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh.
• Hỗ trợ giải quyết khó khăn của nhân viên trong việc kinh doanh. Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm.
• Đưa ra những ý kiến, giải pháp, kiến nghị cụ thể liên quan đến việc kinh doanh trong doanh nghiệp.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để duy trì hiệu quả bộ máy kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của doanh nghiệp.
• Thực hiện lập và gửi báo cáo định kỳ theo quy định hoặc các báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh cho BGĐ công ty hoặc cần gửi cho các bộ phận liên quan.
• Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH HALO Mold Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HALO Mold Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km3, Đường 376, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

