Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VIỆT NHẬT
- Hà Nội: Khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu
Công tác kinh doanh:
• Dựa trên chiến lược kinh doanh của Công ty, phân tích tình hình thị trường, đề ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
• Quản lý, phát triển các nguồn nguyên liệu mới của Công ty.
• Làm việc với các nguồn hàng, nhà cung cấp, khách hàng để đề ra phương án kinh doanh tối ưu về doanh số, lợi nhuận, vòng quay vốn, tính thanh khoản.
• Làm việc với các bộ phận tài chính, hậu cần, sản xuất, v.v. để thực hiện công việc hiệu quả.
• Tìm kiếm khách hàng và duy trì các mối quan hệ gắn kết.
• Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận, tham mưu cố vấn cho GĐ các vấn đề liên quan đến kinh doanh.
• Phối hợp với các bộ phận kế toán-tài chính, thu hồi công nợ
Quản lý nguồn nhân lực
• Xây dựng và đào tạo nhân sự thuộc cấp quản lý.
• Phân công công việc cho nhân viên hợp lý, có kế hoạch/định hướng thay đổi, phát triển phù hợp.
• Nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân viên để kịp thời có biện pháp ổn định tư tưởng, tâm lý cho nhân viên.
• Kiểm soát và phát triển nguồn lực:
Các nhiệm vụ khác:
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ định của GĐ/ Chủ tịch, tuân thủ và thực hiện các chính sách của Công ty.
Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
