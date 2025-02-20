Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 30 Triệu

• Tuyển dụng, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh bất động sản, chuyên viên kinh doanh BĐS.

• Xây dựng chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu về doanh thu của doanh nghiệp.

• Đặt mục tiêu kinh doanh, KPI cho các cá nhân trong bộ phận.

• Xây dựng kịch bản bán hàng tiêu chuẩn.

• Theo dõi, đối chiếu và diễn giải các số liệu kinh doanh BĐS và báo cáo.

• Đảm bảo các thành viên của bộ phận có đủ các nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc theo cách hiệu quả nhất.

• Lập kế hoạch và trực tiếp đào tạo kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh BĐS.

• Kiểm soát chi phí và giám sát ngân sách của bộ phận.

• Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường, đưa ra các đề xuất chiến lược marketing và kinh doanh chuyên nghiệp.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, hiệu quả với các công ty xây dựng, bán và cho thuê bất động sản.

• Chịu trách nhiệm đàm phán hợp đồng khi cần.

• Phối hợp với phòng marketing để tổ chức các sự kiện tiếp thị, quảng cáo. Các nhiệm vụ khác được giao.

• Hỗ trợ Đối tác phân phối tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng tại dự án.

• Kết hợp cùng Trưởng phòng Thủ tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Khách hàng trong quá trình kinh doanh.