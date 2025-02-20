Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

• Tuyển dụng, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh bất động sản, chuyên viên kinh doanh BĐS.
• Xây dựng chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu về doanh thu của doanh nghiệp.
• Đặt mục tiêu kinh doanh, KPI cho các cá nhân trong bộ phận.
• Xây dựng kịch bản bán hàng tiêu chuẩn.
• Theo dõi, đối chiếu và diễn giải các số liệu kinh doanh BĐS và báo cáo.
• Đảm bảo các thành viên của bộ phận có đủ các nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc theo cách hiệu quả nhất.
• Lập kế hoạch và trực tiếp đào tạo kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh BĐS.
• Kiểm soát chi phí và giám sát ngân sách của bộ phận.
• Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường, đưa ra các đề xuất chiến lược marketing và kinh doanh chuyên nghiệp.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, hiệu quả với các công ty xây dựng, bán và cho thuê bất động sản.
• Chịu trách nhiệm đàm phán hợp đồng khi cần.
• Phối hợp với phòng marketing để tổ chức các sự kiện tiếp thị, quảng cáo. Các nhiệm vụ khác được giao.
• Hỗ trợ Đối tác phân phối tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng tại dự án.
• Kết hợp cùng Trưởng phòng Thủ tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Khách hàng trong quá trình kinh doanh.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

