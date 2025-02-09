Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Cung cấp căn hộ Ecopark Hỗ trợ phương tiện đi lại từ nhà đến nơi làm việc Lương thỏa thuận, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
Triển khai các hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số
Báo cáo định kỳ theo ngày, tuần, tháng về kết quả kinh doanh
Chăm sóc khách hàng, xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm trên 5 năm
Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 35 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
