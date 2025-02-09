Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Cung cấp căn hộ Ecopark Hỗ trợ phương tiện đi lại từ nhà đến nơi làm việc Lương thỏa thuận, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Triển khai các hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số

Báo cáo định kỳ theo ngày, tuần, tháng về kết quả kinh doanh

Chăm sóc khách hàng, xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm trên 5 năm

trên 5 năm

Có khả năng đi công tác trong và ngoài nước.

Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin