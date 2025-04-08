Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Lập kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho Phòng Kinh doanh nhằm đảm bảo đạt doanh số mục tiêu.

Đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ tư vấn viên/sales.

Phân tích hành vi khách hàng nhằm triển khai các chiến lược bán hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với học viên, tạo dựng cộng đồng học tập tích cực.

Theo dõi và thúc đẩy nhân viên trực thuộc phòng hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân. Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng;

Lập báo cáo doanh số, phân tích hiệu quả các chiến dịch bán hàng, đề xuất phương án cải thiện.

Trực tiếp tư vấn hỗ trợ Học Viên tham gia các khoá đào tạo, thông qua Telesales hoặc trực tiếp tại Học Viện.

Gọi điện chăm sóc Học Viên, tương tác Học Viên mới để tạo chuyển đổi doanh số