Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Lương 15 - 20 Triệu + Phụ Cấp trách nhiệm trưởng phòng KD BĐS + Hoa Hồng cao 70% doanh thu. - Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước. - Lương cứng thỏa thuận, được hưởng % doanh thu theo quy định của công ty - Lương + thưởng theo mức độ hoàn thành công việc - Các chế độ khác theo quy định của công ty., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trưởng phòng kinh doanh BĐS quản lý hỗ trợ nhân viên kinh doanh. Training các kỹ năng.

- Tư vấn, xúc tiến môi giới, chốt hợp đồng bất động sản. (Nhà phố, Căn hộ )

- Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp dưới chốt khách hàng mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng

- Chuẩn bị các tài liệu bán hàng .bảng giới thiệu công ty, đề xuất dịch vụ ,hợp đông ,thanh lý hợp đồng

- Tư vấn giá cho khách hàng

- Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm trên 1 năm làm BĐS

- Có khả năng chốt Sales, hỗ trợ pháp lý. trainning nhân viên mới.

- Biết xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả

- Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.

- Có kỹ năng gọi điện thoại và nghe điện thoại tốt (không nói ngọng và nói lắp)

- Có khả năng phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng .

- Năng động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Khả năng giao tiếp, tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

- Vi tính: thành thạo vi tính văn phòng.

- Có máy tính xách tay + Xe máy.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm.

- Độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BỘ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

