Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Hyosung Vietnam Corp
- Đồng Nai: N2 Street, Nhon Trach 5 IZ, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thương lượng với khách hàng về giá cả, chất lượng. thời gian giao hàng
- Kiểm tra tồn kho và sắp xếp thời gian giao hàng hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng (Phối hợp với bộ phận Logistics)
- Chuẩn bị, soạn thảo hợp đồng mua bán hoặc các tài liệu liên quan dựa theo L/C
- Phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm soát và theo sát các giao dịch thương mại
- Báo cáo số liệu bán hàng, kế hoạch bán hàng hàng tháng
- Dựa vào chi phí chuyên chở, hạn ngạch của các thị trường để dự báo các khoản chi phí
- Làm các loại báo cáo số liệu dựa theo yêu cầu của bộ phận
- Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trên 2 năm ở lĩnh vực Sales (ưu tiên kinh nghiệm Sales B2B và có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất)
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (TOEIC 650)
Tại Hyosung Vietnam Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết/ Thưởng sản xuất/ Thưởng đánh giá theo hệ số A/ B/ C: :180% - 350% Lương
