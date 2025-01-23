Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Hyosung Vietnam Corp
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Hyosung Vietnam Corp

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Hyosung Vietnam Corp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: N2 Street, Nhon Trach 5 IZ, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thương lượng với khách hàng về giá cả, chất lượng. thời gian giao hàng
- Kiểm tra tồn kho và sắp xếp thời gian giao hàng hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng (Phối hợp với bộ phận Logistics)
- Chuẩn bị, soạn thảo hợp đồng mua bán hoặc các tài liệu liên quan dựa theo L/C
- Phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm soát và theo sát các giao dịch thương mại
- Báo cáo số liệu bán hàng, kế hoạch bán hàng hàng tháng
- Dựa vào chi phí chuyên chở, hạn ngạch của các thị trường để dự báo các khoản chi phí
- Làm các loại báo cáo số liệu dựa theo yêu cầu của bộ phận
- Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản tri kinh doanh, Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Vận tải, Xuất Nhập khẩu hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Có kinh nghiệm trên 2 năm ở lĩnh vực Sales (ưu tiên kinh nghiệm Sales B2B và có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất)
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (TOEIC 650)

Tại Hyosung Vietnam Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng Tết/ Thưởng sản xuất/ Thưởng đánh giá theo hệ số A/ B/ C: :180% - 350% Lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hyosung Vietnam Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hyosung Vietnam Corp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường N2 – KCN Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

