Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, quận 2, TPHCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm sản phẩm từ các nguồn khác listing lên tiktok shop (được cung cấp tool spy tiktok, etsy....)

Tìm kiếm idea sản phẩm nổi bật, lên ý tưởng để phối hợp bộ phận media quay clip quảng bá sản phẩm

Thực hiện các hoạt động bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok Shop tại thị trường Mỹ

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên cửa hàng TikTokShop

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Online Marketing (hiểu viết về POD là 1 lợi thế)

Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc được giao

Biết tiếng anh IELTS tương đương 6. hoặc TOIEC 550

Có sở thích tìm hiểu về văn hóa, âm nhạc, tin tức Mỹ

Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 triệu - 12 triệu/tháng (có thể cao hơn tùy thuộc năng lực ứng viên) + KPI + thưởng doanh số

Lương tháng thứ 13.

Trợ cấp ăn trưa

Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương.

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Thưởng lễ, Tết, thưởng cuối năm, team building.

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước; được đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐLĐ.

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA

