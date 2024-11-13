Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, quận 2, TPHCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm sản phẩm từ các nguồn khác listing lên tiktok shop (được cung cấp tool spy tiktok, etsy....)
Tìm kiếm idea sản phẩm nổi bật, lên ý tưởng để phối hợp bộ phận media quay clip quảng bá sản phẩm
Thực hiện các hoạt động bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok Shop tại thị trường Mỹ
Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên cửa hàng TikTokShop
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Online Marketing (hiểu viết về POD là 1 lợi thế)
Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc được giao
Biết tiếng anh IELTS tương đương 6. hoặc TOIEC 550
Có sở thích tìm hiểu về văn hóa, âm nhạc, tin tức Mỹ
Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8 triệu - 12 triệu/tháng (có thể cao hơn tùy thuộc năng lực ứng viên) + KPI + thưởng doanh số
Lương tháng thứ 13.
Trợ cấp ăn trưa
Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương.
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Thưởng lễ, Tết, thưởng cuối năm, team building.
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước; được đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐLĐ.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
