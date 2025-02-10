Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53

- 55

- 57 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng marketing, phân công nhiệm vụ và kiểm soát.
Quản lý và điều phối bộ phận Marketing, Marketing trực tuyến, quảng cáo và truyền thông.
Xây dựng kế hoạch Marketing hàng năm cùng với các bộ phận liên quan.
Kết hợp với bộ phận kinh doanh để làm chương trình truyền thông bán hàng
Nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu của thị trường Bất động sản.
Nghiên cứu các phân tích về khách hàng, tình hình thị trường hiện tại và thông tin đối thủ cạnh tranh.
Đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm cho nhân viên cấp dưới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lãnh vực bất động sản.
Am hiểu các nghiệp vụ marketing.
Nắm vững các nguyên tắc quản trị và làm việc với con người.
Thành thạo trong việc lập, triển khai, giám sát thực hiện, đánh giá các kế hoạch marketing.

Tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy vi tính, văn phòng phẩm, ...
Thưởng dịp lễ hằng năm, Thưởng Tết... mừng sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau...Tháng lương thứ 13
Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT.....);
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 53-55-57 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

