Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 - 17 đường 57A, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

- Quản lý công việc phòng Marketing

- Phân bổ, giám sát, các đầu công việc tới từng nhóm gồm Đồ họa, Content và Nghiên cứu thị trường;

- Thực hiện đánh giá hiệu quả của công việc và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết để đáp ứng mục tiêu và tiến độ công việc.

- Theo dõi và đảm bảo chất lượng công việc và thành phẩm MKT của phòng

- Giám sát và xử lý các ấn phẩm marketing cụ thể gồm flyer, catalog, brochure, video và các ấn phẩm khác theo yêu cầu

- Hiệu chỉnh các bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trên tất cả các ấn phẩm Marketing được yêu cầu thực hiện, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

- Kiểm tra chất lượng các ấn phẩm MKT trước khi ban hành

- Xây dựng hệ thống và chiến lược phòng MKT

- Xây dựng chiến lược, quản lý, đề xuất các dự án nghiên cứu thị trường bao gồm (sản phẩm, đối thủ, feedback, thị trường khách hàng tiềm năng, v.v)

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ Ban lãnh đạo trong khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Đại học chính quy chuyên ngành Marketing, quản trị Marketing

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí trưởng phòng Marketing

- Kiến thức: chuyên môn về MKT (mở rộng thị trường trong lĩnh vực Cơ khí)

- Hiểu biết về luật định liên quan đến hoạt động Marketing theo quy định hiện hành

- Kỹ năng hoạch định chiến lược, lập và triển khai kế hoạch, thực hiện mục tiêu

- Có Kỹ năng đào tạo, training

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Thu nhập tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Được xem xét, đánh giá tăng lương hàng năm

Thưởng theo hiệu quả làm việc.

Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Du lịch hàng nằm: 1-2 lần/ năm

Được bố trí khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được tham gia các hoạt động vui hơi giải trí theo chương trình mỗi năm.

Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại công ty.

