Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập và triển khai kế hoạch tiếp thị về thương hiệu, hình ảnh, lãnh đạo, dự án,... của công ty. Đảm bảo những hình ảnh, thông tin tốt của công ty (lãnh đạo, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ,...).
- Phối hợp với phòng kinh doanh lập kế hoạch, chiến dịch bán hàng, thực hiện chính sách bán hàng theo từng giai đoạn của dự án Công ty.
- Thiết lập, duy trì và thường xuyên tạo dựng, củng cố mối quan hệ với cơ quan báo chí, truyền thông, các đối tác có liên quan.
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các sự kiện ( tháng/quý/năm) của công ty.
- Xây dựng và triển khai các hoạt động tiếp thị đồng bộ, hữu hiệu, tiết kiệm chi phí.
- Quản lý và định hướng nội dung, hình ảnh thực hiện các bản tin, brochure, website,... của Công ty.
- Viết bài truyền thông nội bộ, bên ngoài.
- Tiến hành các hoạt động khảo sát thị trường và đề xuất kế hoạch phát triển. Xây dựng chiến lượng tiếp thị của công ty.
- Xây dựng và phát triển chính sách truyền thông, phòng ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông.
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong phòng.
- Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, đánh giá kết quả công việc CBNV của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan
- Ưu tiên ứng tiên từ 1996 trở về trước
- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm tại công ty Bất động sản.
- Có kiến thức về: Digital Marketing, SEO Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục.
- Có kinh nghiệm tổ chức các chương trình sự kiện của Công ty.
- Có tư duy và trí sáng tạo cao.
- Có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng lễ/tết
- Thưởng lương T13
- Được đóng BHXH, BHYT,... đầy đủ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, gắn bó.
- Du lịch hằng năm.
- Tăng lương định kỳ theo năng lực, chế độ nghỉ phép...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

