Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp các phòng ban, team nội bộ và team supplier đối tác bên ngoài để thực hiện các chiến dịch MKT hiệu quả

- Lên kế hoạch định hướng chiến lược truyền thông ngắn hạn và dài hạn.

- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự phòng MKT.

- Điều phối các công việc liên quan trong phòng MKT.

- Nghiên cứu thị trường, báo cáo, phân tích các kênh hiện có.

- Báo cáo công việc cho BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh.

- Có kinh nghiệm trưởng/phó phòng MKT 3 năm trở lên hoặc kinh nghiệm về MKT 6 năm trở lên

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực về làm đẹp, thời trang, thẩm mỹ.

- Khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng kịp thời.

- Khả năng phát triển và xây dựng nội dung theo yêu cầu. Khả năng biên tập, tổng hợp tin tức tốt.

- Có kiến thức về các tính năng, chức năng của các công cụ truyền thông online phổ biến: Facebook, Google, Instagram, Zalo, tiktok...

Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira Thì Được Hưởng Những Gì

– Ăn trưa tại công ty

– Đào tạo các kiến thức trong quá trình làm việc

– Lương chính thức: Thoả Thuận

– Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

– Hưởng đầy đủ các quyền lợi của công ty như BH, thưởng tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira

