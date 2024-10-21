Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết kịch bản cho các nội dung video trên các kênh Tik Tok/ Reels của công ty và triển khai nội dung chi tiết theo hướng đã được duyệt. Nghiên cứu thị trường, sản phẩm dịch vụ cùng ngành nghề. Cập nhật xu hướng mới để đưa ra ý tưởng phát triển kênh. Định hình & xây dựng phong cách thương hiệu công ty/dự án thông qua các công cụ nội dung. Thực hiện các công việc phối hợp khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của GĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, quản trị kinh doanh, v.v...

Có trên >1 năm kinh nghiệm vị trí Content MKT, Content tik tok, biên kịch, ... Hiểu về nền tảng concept, có kinh nghiệm triển khai kênh viral Có kỹ năng biên tập kịch bản các video TikTok, Reels Facebook. Ưu tiên ứng viên có khả năng edit video, hình ảnh cơ bản trên canva, capcut, ... Năng động, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao và có ý thức tập thể tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

10 - 15 Triệu/ tháng nếu làm Fulltime

5 - 6 Triệu/ Tháng nếu làm Parttime

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm Thưởng tháng lương thứ 13 Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

