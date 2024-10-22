Tuyển Content Creator CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nắm bắt xu hướng nội dung trên thị trường, trên kho tư liệu có sẵn sáng tạo nội dung phù hợp với khán giả của fanpage, youtube Đăng sản phẩm lên các kênh fanpage, youtube của công ty Kiểm soát được các nội dung đăng tải và tương tác cho bài viết đã đăng Chạy quảng cáo (sẽ được đào tạo)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm dưới 1 năm Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video/ ảnh: Adobe Premiere, Photoshop,... là một lợi thế. Có kỹ năng viết content tốt Yêu thích xem các video giải trí trên mọi nền tảng Tử tế, nhanh nhẹn và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.0000 đồng/tháng Thưởng doanh thu: không giới hạn (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn) Thưởng nóng khi hệ thống kênh liên quan đạt doanh số đột biến (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)

2. Về phúc lợi chung:

Phụ cấp gửi xe Được đào tạo từ A-Z trong lĩnh vực truyền thông giải trí đa phương tiện trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok... Ký HĐLĐ ngay sau khi hết 1 tháng thử việc BHXH, nghỉ lễ tết theo đúng quy định Công ty cung cấp đầy đủ máy tính và các tiện ích văn phòng Liên hoan hàng tháng, quý; du lịch 1 lần/năm

Thời gian: 8h00 - 17h30 từ Thứ 2 tới Thứ 7 (nghỉ 2 thứ Bảy cách tuần và các CN, nghỉ trưa 1h30p/ngày,)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP

