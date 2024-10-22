Tuyển Content Creator CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nắm bắt xu hướng nội dung trên thị trường, trên kho tư liệu có sẵn sáng tạo nội dung phù hợp với khán giả của fanpage, youtube Đăng sản phẩm lên các kênh fanpage, youtube của công ty Kiểm soát được các nội dung đăng tải và tương tác cho bài viết đã đăng Chạy quảng cáo (sẽ được đào tạo)
Nắm bắt xu hướng nội dung trên thị trường, trên kho tư liệu có sẵn sáng tạo nội dung phù hợp với khán giả của fanpage, youtube
Đăng sản phẩm lên các kênh fanpage, youtube của công ty
Kiểm soát được các nội dung đăng tải và tương tác cho bài viết đã đăng
Chạy quảng cáo (sẽ được đào tạo)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm dưới 1 năm Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video/ ảnh: Adobe Premiere, Photoshop,... là một lợi thế. Có kỹ năng viết content tốt Yêu thích xem các video giải trí trên mọi nền tảng Tử tế, nhanh nhẹn và chăm chỉ.
Kinh nghiệm dưới 1 năm
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video/ ảnh: Adobe Premiere, Photoshop,... là một lợi thế.
Có kỹ năng viết content tốt
Yêu thích xem các video giải trí trên mọi nền tảng
Tử tế, nhanh nhẹn và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức lương:
Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.0000 đồng/tháng Thưởng doanh thu: không giới hạn (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn) Thưởng nóng khi hệ thống kênh liên quan đạt doanh số đột biến (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
Lương cứng: 7.000.000 - 9.000.0000 đồng/tháng
Thưởng doanh thu: không giới hạn (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
Thưởng nóng khi hệ thống kênh liên quan đạt doanh số đột biến (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
2. Về phúc lợi chung:
Phụ cấp gửi xe Được đào tạo từ A-Z trong lĩnh vực truyền thông giải trí đa phương tiện trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok... Ký HĐLĐ ngay sau khi hết 1 tháng thử việc BHXH, nghỉ lễ tết theo đúng quy định Công ty cung cấp đầy đủ máy tính và các tiện ích văn phòng Liên hoan hàng tháng, quý; du lịch 1 lần/năm
Phụ cấp gửi xe
Được đào tạo từ A-Z trong lĩnh vực truyền thông giải trí đa phương tiện trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok...
Ký HĐLĐ ngay sau khi hết 1 tháng thử việc
BHXH, nghỉ lễ tết theo đúng quy định
Công ty cung cấp đầy đủ máy tính và các tiện ích văn phòng
Liên hoan hàng tháng, quý; du lịch 1 lần/năm
Thời gian: 8h00 - 17h30 từ Thứ 2 tới Thứ 7 (nghỉ 2 thứ Bảy cách tuần và các CN, nghỉ trưa 1h30p/ngày,)
Thời gian:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP

CÔNG TY CP TMDV VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ĐẠI VIỆT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

