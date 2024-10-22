Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1/1 Hoàng Ngọc Phách - Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Lập kế hoạch và thực thi kế hoạch cho các kênh truyền thông của thương hiệu Triển khai kế hoạch và làm việc trực tiếp với đối tác trên các nền tảng mạng xã hội của thương hiệu. Đo lường và đánh giá hiệu quả các hoạt động nhằm đề xuất giải pháp cải thiện dựa trên tình hình thực tế và các định hướng của công ty. Tham gia vào các kế hoạch chung của team Phối hợp cùng team Media sản xuất nội dung hình ảnh (video, video ngắn,...) Lập kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần; Làm báo cáo kết quả công việc theo định kỳ và chiến dịch, dự án.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn:

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực: quản lý kinh doanh, quảng cáo, marketing là một lợi thế. Kỹ năng phân tích, lên kế hoạch, xác định mục tiêu. Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc cá nhân. Kỹ năng lập báo cáo và phân tích báo cáo, số liệu Kỹ năng giao tiếp, trao đổi thông tin liên phòng ban. 2. Về quy cách làm việc: Tôn trọng thời gian, đồng nghiệp, các quy định của công ty Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI theo tháng, quý, năm và campaigns Phụ cấp ăn trưa khi làm full-time Thưởng Tết Mua hàng ưu đãi giảm giá lên tới 30% Tham gia vào các hoạt động TeamBuilding, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần) Được đào tạo những kỹ năng chuyên nghiệp tiên tiến và tư do phát triển năng lực của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

