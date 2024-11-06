Tuyển Content Creator Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International
- Hà Nội: Tòa HanCorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sáng tạo nội dung, quản trị các kênh social được giao: Kiểm duyệt các bài đăng và nội dung để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của cộng đồng và công ty
Tham gia vào quá trình sản xuất, lên ý tưởng, nội dung kịch bản và quay phim phục vụ cho việc quảng cáo và truyền thông thương hiệu để sản xuất các video mang tính viral trên các nền tảng (chủ yếu Facebook, Tiktok...)
Biên tập nội dung Video livestream, Review/Feedback của khách hàng, Promotion, Talkshow,...
Có khả năng khai thác dữ liệu khách hàng trực tiếp Follow khai thác các sự kiện truyền thông như: hội nghị, hội thảo, hội chợ,...
Phối hợp với các nhân sự quay, dựng, thiết kế,... để hoàn thiện các sản phẩm video/hình ảnh quảng cáo và truyền thông đúng kịch bản, đúng mục đích;
Booking Kocs/KOL, Agency, các kênh báo chí, truyền hình phù hợp với công ty
Những công việc khác liên quan theo kế hoạch và yêu cầu của Phòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng mỹ phẩm, sữa, thẩm mỹ , làm đẹp,...
Tại Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ : đóng BHXH, thưởng lễ tết,...
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung
Khả năng thăng tiến làm trưởng bộ phận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
