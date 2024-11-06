Tuyển Content Creator Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HanCorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo nội dung, quản trị các kênh social được giao: Kiểm duyệt các bài đăng và nội dung để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của cộng đồng và công ty

Tham gia vào quá trình sản xuất, lên ý tưởng, nội dung kịch bản và quay phim phục vụ cho việc quảng cáo và truyền thông thương hiệu để sản xuất các video mang tính viral trên các nền tảng (chủ yếu Facebook, Tiktok...)

Biên tập nội dung Video livestream, Review/Feedback của khách hàng, Promotion, Talkshow,...

Có khả năng khai thác dữ liệu khách hàng trực tiếp Follow khai thác các sự kiện truyền thông như: hội nghị, hội thảo, hội chợ,...

Phối hợp với các nhân sự quay, dựng, thiết kế,... để hoàn thiện các sản phẩm video/hình ảnh quảng cáo và truyền thông đúng kịch bản, đúng mục đích;

Booking Kocs/KOL, Agency, các kênh báo chí, truyền hình phù hợp với công ty

Những công việc khác liên quan theo kế hoạch và yêu cầu của Phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 01 năm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng mỹ phẩm, sữa, thẩm mỹ , làm đẹp,...

Tại Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10.000.000 -15.000.000 hoặc thỏa thuận

Hưởng đầy đủ chế độ : đóng BHXH, thưởng lễ tết,...

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung

Khả năng thăng tiến làm trưởng bộ phận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International

