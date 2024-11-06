Tuyển Content Creator Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Lên kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo, sản xuất các loại hình content bao gồm: content fanpage, website, landing page, banner, kịch bản video quảng cáo (chủ yếu), content seeding ...

- Xây dựng kịch bản, lên ý tưởng cho các kênh Tiktok, Facebook...của Công ty;

- Cập nhật xu hướng, đề xuất ý tưởng mới mang tính sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông của Công ty

- Lập ngân sách, theo dõi, tối ưu chi phí sử dụng cho các chiến dịch/kế hoạch marketing

- Biên tập các ấn phẩm POSM, nội dung truyền thông nội bộ

- Quản lý đội content, biên tập, biên kịch và điều hành nhân viên thực hiện các công việc được giao, đảm bảo chất lượng nội dung và deadline công việc.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, kế hoạch dịch vụ

- Thực hiện các công việc khác của phòng Marketing theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, truyền thông, PR, Marketing hoặc các ngành liên quan, kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương;

- Có khả năng sản xuất đa dạng nội dung: Kịch bản video (quan trọng nhất), content viral, content quảng cáo.

- Ưu tiên các ứng viên từng làm việc tại bệnh viện, phòng khám, spa hoặc có kiến thức da liễu;

- Có khả năng định hướng và viết bài tốt, training và leader đội nhóm tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt.

- Kỹ năng tổ chức, điều phối sắp xếp công việc, cover cùng lúc nhiều đầu việc.

- Kỹ năng làm việc chi tiết, khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính: 20 - 25 triệu + KPI sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt

- Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

- Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

