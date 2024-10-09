Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Content Creator

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất: - Viết/duyệt kịch bản media, TVC, các sản phẩm truyền thông doanh nghiệp, chương trình truyền hình.. - Quản lý hậu kì cùng kĩ thuật dựng. Giám sát quá trình quay - chụp - dựng, đảm bảo kết quả video đầu ra tốt nhất cho các kênh phụ trách.
- Tham gia vào quá trình phân tích thương hiệu nhằm định hình chiến lược xây dựng nội dung cho thương hiệu của công ty. - Xác định mục tiêu, thông điệp và đối tượng mục tiêu của chiến lược sáng tạo nội dung. - Lên kế hoạch xây dựng, sản xuất nội dung video phù hợp với mục tiêu phát triển thương hiệu và phù hợp với từng chiến dịch hỗ trợ bán hàng. - Lựa chọn kênh tiếp thị nội dung phù hợp với nội dung định hướng (trên các nền tảng social như Facebook, Website, Youtube...)
- Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của chiến lược sáng tạo nội dung. - Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả của chiến lược sáng tạo nội dung.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, tiếp thị,...
Kinh nghiệm:
1. Tối thiểu 3 năm trở lên vị trí tương đương 2. Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm sản xuất các chương trình truyền hình, phim doanh nghiệp, quảng cáo, phóng sự.... mà nội dung liên quan tới các chủ điểm về văn hóa, kiến trúc, thiết kế, nghệ thuật, đời sống văn hóa, phong tục văn hóa địa phương...
Kiến thức:
1. Kiến thức, nguyên lý về vận hành, thao tác kỹ thuật, quản trị nội dung trên các nền tảng phân phối khác nhau 2. Kiến thức về biên tập video, quay dựng phim: xử lý dữ liệu thô, biên tập kịch bản 3. Có kiến thức về Social Media , SEO, SEM ,… 4. Ưu tiên hiểu biết về Thương hiệu.
Kỹ năng:
1. Khả năng sáng tạo content tốt 2. Kỹ năng tư duy hình ảnh tốt. 3. Kỹ năng viết, biên tập tốt, kỹ năng tổ chức, sản xuất video nhạy bén với xu hướng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 triệu - 25 triệu/tháng + Phụ cấp: ăn trưa, thâm niên, chuyên cần... - Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước - Được tham gia các khoá đào tạo chính quy nội bộ của công ty. - Nghỉ phép lên đến 60 ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP: Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

