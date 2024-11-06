Tuyển Content Creator Equest Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Equest Education Group
- Hà Nội: 39 Hoàng Quán Chi, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung, ý tưởng và sản xuất nội dung trên nền tảng Tiktok
Xây dựng, viết kịch bản và quản lý các kênh Tiktok
Quản lý, lưu trữ các video, tài liệu truyền thông
Phối hợp với Team Media, Social sản xuất và đăng video lên các nền tảng khác như Tiktok, short Youtube, Reel Facebook.
Chịu trách nhiệm diễn xuất cho kênh/VJ kênh Tiktok của Trường
Chịu trách nhiệm về chất lượng và chỉ số của sản phẩm, của kênh theo KPI đã cam kết
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến video theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích viết lách, tìm kiếm nội dung content, tìm kiếm các trend trên nền tảng Tiktok
Tự tin trước ống kính và nhiều năng lượng, diễn xuất tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Đam mê với công việc sáng tạo, kiên nhẫn và chịu được áp lực công việc
Ngoại hình sáng.
Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì
+ Chế độ: đầy đủ theo luật định, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;
+ Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6;
+ Môi trường trẻ trung, năng động; cơ hội tham gia nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI