Tuyển Content Creator Equest Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Hoàng Quán Chi, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung, ý tưởng và sản xuất nội dung trên nền tảng Tiktok

Xây dựng, viết kịch bản và quản lý các kênh Tiktok

Quản lý, lưu trữ các video, tài liệu truyền thông

Phối hợp với Team Media, Social sản xuất và đăng video lên các nền tảng khác như Tiktok, short Youtube, Reel Facebook.

Chịu trách nhiệm diễn xuất cho kênh/VJ kênh Tiktok của Trường

Chịu trách nhiệm về chất lượng và chỉ số của sản phẩm, của kênh theo KPI đã cam kết

Thực hiện các công việc khác có liên quan đến video theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 12 tháng sản xuất nội dung trên nền tảng Tiktok, đã từng có kinh nghiệm triển khai kênh Tiktok trên 20.000 follow là một lợi thế

Yêu thích viết lách, tìm kiếm nội dung content, tìm kiếm các trend trên nền tảng Tiktok

Tự tin trước ống kính và nhiều năng lượng, diễn xuất tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Đam mê với công việc sáng tạo, kiên nhẫn và chịu được áp lực công việc

Ngoại hình sáng.

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 8-12tr/tháng;

+ Chế độ: đầy đủ theo luật định, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

+ Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6;

+ Môi trường trẻ trung, năng động; cơ hội tham gia nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

