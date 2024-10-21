Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Công ty VNPRO là đơn vị Top 1 trong 7 năm hoạt động Sản Xuất và Kinh doanh Hóa Mỹ Phẩm Tóc, với những sản phẩm Thương Hiệu và Chất Lượng được đối tác chuyên nghiệp Salon và Spa ưa chuộng hàng đầu, cần tuyển vị trí Content Creator:

1. Lập kế hoạch nội dung truyển thông Ảnh 20% và Video 80%, nội dung bán hàng, MKT theo tháng.

2. Triển khai Sản xuất nội dung và phối hợp với Phòng TMDT: lên kịch bản, quay chụp dựng video bán hàng & truyền thông trên Tiktok, FB & các dạng nội dung khác như bài viết, hình ảnh...

3. Nghiên cứu insight khách hàng để lên kế hoạch nội dung thu hút người dùng, tăng nhận diện, tăng tỷ lệ chuyển đổi

4. Quản lý website, fanpage và các kênh mạng xã hội khác.

5. Phối hợp toàn team digital MKT theo dõi các chỉ số để tối ưu nội dung truyền thông & nội dung bán hàng

6. Phối hợp cùng team sale thu thập thông tin phản hồi khách hàng hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn, và trải nghiệm của khách hàng

7. Nhập số liệu & lập báo báo liên quan đến công việc phụ trách để phân tích và tối ưu các chỉ số.

8. Thực hiện các yêu cầu khác liên quan tới công việc do cấp trên giao phó để hoàn thành các mục tiêu công việc

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành TMDT, Marketing, Truyền thông, Thương mại, Báo chí hoặc chuyên ngành liên quan

- Ít nhất 2 năm tại vị trí content creator hoặc tại vị trí liên quan, trong đó có ít nhất 1 năm làm về content creator

- Có kinh nghiệm trong việc phát triển các kênh mạng xã hội, xây dựng cộng đồng

- Kỹ năng bắt buộc: Lập kế hoạch nội dung; viết kịch bản & quay chụp dựng short video trên các nền tảng Tiktok, FB

- Kỹ năng tổng hợp & phân tích dữ liệu về nhu cầu, insight khách hàng

- Kiến thức cơ bản về marketing

- Am hiểu về hành vi người dùng trên kênh mạng xã hội & sàn thương mại điện tử

-Kỹ năng viết tốt: viết content quảng cáo (80%) & content truyền thông (20%)

- Công ty Cấp Máy Tính Cấu Hình Cao

- Kỹ năng mềm: Giao tiếp, Làm việc nhóm, Quản lý thời gian, Phân tích & giải quyết vấn đề, Hướng tới khách hàng

- Chủ động, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc, sáng tạo

- Ưu tiên có portfolio - tài liệu tổng hợp những tác phẩm hoặc sản phẩm nổi bật từng thực hiện trong quá khứ

Tại CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10tr + Phụ cấp theo chuyên đề + hoa hồng % + Thưởng dự án. Thu nhập: >13-20 triệu

- Thưởng vượt doanh số (thưởng theo năng lực không giới hạn)

- Có cơ hội phát triển, thăng tiến lên các vị trí cao hơn (Nhân viên/Chuyên viên --> Trưởng nhóm -> Quản lý --> Trưởng phòng)

- Được làm việc trong môi trường năng động, thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc

- Được đào tạo kĩ năng chuyên môn về marketing và các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc

- Quyền lợi BHXH, BHYT, team building, du lịch hàng năm, thưởng cuối năm, sinh nhật, quà tặng vào các dịp lễ tết...

- Xét nâng lương hằng năm

- Làm việc trong một tổ chức hướng tới việc mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNPRO QUỐC TẾ

