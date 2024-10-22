Tuyển Content Creator CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

1. Sáng tạo nội dung, quản trị và vận hành các kênh Social media: Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram,... Hiểu thuật toán của từng nền tảng. Có kinh nghiệm xây kênh Social Media là một điểm cộng lớn.
1. Viết kịch bản shorts video, video quảng cáo sản phẩm, video viral, TVC,...
2. Tìm hiểu, nghiên cứu insight khách hàng; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu trends, bắt trends Tiktok, Facebook, Youtube,...
4. Lên kế hoạch sản xuất, phối hợp cùng ê kip tác nghiệp để kiểm soát các nội dung trong buổi ghi hình.
5. Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa video; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các video phụ trách.
6. Sáng tạo nội dung viết bài theo chủ đề và đăng tải lên các kênh online như: fanpage, website, bài viết chạy quảng cáo Facebook Ads.
7. Báo cáo công việc và lập kế hoạch công việc hàng ngày theo quy định.
8. Hỗ trợ nhóm công việc khác theo yêu cầu của Leader (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về viết kịch bản video
- Có khả năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm.
- Có khả năng đi công tác khi cần thiết.
- Hiểu về góc máy, chuyển động camera là một lợi thế
- Có ý thức tự giác, đạo đức tốt, trung thực và tinh thần trách nhiệm
- Khả năng tương tác, làm việc trực tiếp với khách hàng trong quá trình triển khai dự án.
- Có sức khỏe tốt
- Có chí tiến thủ hoặc mong muốn chuyên tâm làm nghề ổn định
- Có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương,
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông marketing.
- Ưu tiên ứng viên có mục tiêu thu nhập cao và sẵn sàng làm việc với giá trị tương xứng
- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm leader hoặc ứng viên muốn tìm một môi trường có thể phát triển đột phá

Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh tuỳ thuộc năng lực 10-25 triệu/tháng hoặc hơn và không giới hạn
- Cơ hội thăng tiến Leader, Manager sau 3 - 6 tháng làm việc
- Cơ hội được làm việc với các sếp doanh nghiệp quy mô >100 tỷ, học hỏi và mở rộng mối quan hệ
- Cơ hội trở thành thành viên trụ cột của công ty kèm lợi ích hấp dẫn ổn định lâu dài
- Chính sách đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội tham gia du lịch hàng năm.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
- Được hưởng các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật,...theo quy định
- Công việc được tiếp xúc thực tế, được rèn luyện, phát triển kỹ năng của bản thân
- Môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân, dễ dàng phát triển khả năng sáng tạo của bản thân.
- Hưởng trợ cấp; hỗ trợ ăn uống, chăm sóc đầy đủ khi đi sản xuất.
- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 2 ngày thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

