Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà FLC, 36 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và kịch bản quay video nội dung cho kênh tiktok
Xây dựng phát triển kênh tiktok
Hỗ trợ sellers các vấn đề liên quan tới video – kênh tiktok
Một số công việc khác mà cấp trên giao phó
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng về xây dựng nội dung trên các nền tảng tiktok Có kỹ năng quay dựng, editor video Có khả năng viết đa dạng các nội dung, sáng tạo, bắt kịp xu hướng
Có kinh nghiệm từ 6 tháng về xây dựng nội dung trên các nền tảng tiktok
Có kỹ năng quay dựng, editor video
Có khả năng viết đa dạng các nội dung, sáng tạo, bắt kịp xu hướng
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập 9.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp ăn trưa 900k/ tháng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...) Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Thu Nhập 9.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp ăn trưa 900k/ tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
