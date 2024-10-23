Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà FLC, 36 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và kịch bản quay video nội dung cho kênh tiktok Xây dựng phát triển kênh tiktok Hỗ trợ sellers các vấn đề liên quan tới video – kênh tiktok Một số công việc khác mà cấp trên giao phó

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng về xây dựng nội dung trên các nền tảng tiktok Có kỹ năng quay dựng, editor video Có khả năng viết đa dạng các nội dung, sáng tạo, bắt kịp xu hướng

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập 9.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp ăn trưa 900k/ tháng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...) Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI

