Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH VIRIYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - Hà Nội - Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Xây dựng thương hiệu, phân tích thị trường và sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, quảng bá thương hiệu trên các phương tiện: Facebook, Webside, Instagram, zalo, ticktok,...

- Lên kế hoạch và ngân sách truyền thông marketing theo năm, quý, tháng dựa vào chiến lược truyền thông đã được cấp trên và BLĐ phê duyệt.

- Lên ý tưởng, tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại, quảng cáo, nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu.

- Thực hiện và kiểm soát hoạt động biên tập, viết bài, đưa tin để đăng tải trên các kênh truyền thông nhằm tạo ra hình ảnh tốt đối với khách hàng.

- Thực hiện việc quản lý hình ảnh thương hiệu. Tổ chức và kiểm soát các hoạt động liên quan đến hình ảnh, video thương hiệu.

- Theo dõi diễn biến tình hình thị trường qua các kênh thông tin, thu thâp thông tin về các đối thủ cạnh tranh (tình hình hoạt động, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing).

- Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng: xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng, giải quyết khiếu nại và thắc mắc của khách hàng, thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

- Tính chi phí, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển, kết quả thực thi các chiến dịch theo tuần, tháng, quý...

- Thúc đẩy doanh số online và offline.

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện các quy trình mở rộng phạm vi marketing, hình ảnh và quảng cáo của công ty.

- Đào tạo đội ngũ nhân sự trong phòng theo từng cấp để cùng nhau đạt mục tiêu công việc, KPI mà BLĐ đưa ra.

- Bổ sung và nâng cấp quy trình làm việc của phòng để hiệu quả hơn nữa trong công việc.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao Đẳng trở lên các ngành như báo chí, marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan;

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

- Hiểu biết về lĩnh vực Social media marketing;

- Có khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả (công cụ thiết kế; công cụ tìm kiếm từ khoá trên internet;...);

- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

- Hiểu biết về các công cụ seeding và tracking số liệu của fanpage;

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Kiến thức và hiểu biết về thời trang đặc biệt là ngành thời trang cho giới trẻ.

Tại CÔNG TY TNHH VIRIYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25 - 35tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

- Ăn trưa: Tại Công ty

- Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho công việc.

- Tham gia đầy đủ các chính sách theo Quy định của Công ty.

- Tham quan nghỉ mát theo chế độ đãi ngộ.

- Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIRIYA

