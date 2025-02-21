Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty CP Thời Trang Lamer Fashion làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

1. Phát triển kênh phân phối:

- Tìm kiếm, thiết lập và mở rộng mạng lưới phân phối qua các siêu thị, chuỗi cửa hàng, đại lý bán lẻ và nhà phân phối khu vực.

- Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng hợp tác với các đối tác phân phối.

- Xây dựng chính sách giá, chiết khấu, chương trình hỗ trợ dành cho từng kênh phân phối theo chiến lược kinh doanh của công ty.

2. Quản lý và tối ưu hiệu quả kênh phân phối:

- Theo dõi doanh thu, đánh giá hiệu quả từng điểm bán và đề xuất phương án tối ưu doanh thu tại các kênh.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác với siêu thị và đại lý.

3. Nghiên cứu và phân tích thị trường:

- Thu thập, phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh, hành vi mua hàng để có đề xuất phù hợp.

- Xây dựng và cập nhật hồ sơ khách hàng, danh sách đối tác tiềm năng trong ngành hàng.

4. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh:

- Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày, kích cầu tại điểm bán.