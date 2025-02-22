Tuyển Trưởng phòng Marketing công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng của công ty.

Nghiên cứu, phân tích thị trường, đề xuất chiến lược phát triển phù hợp với xu hướng và nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, mở rộng hệ thống Nhà phân phối, đại lý, cửa hàng"

-Phát triển và mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối, kênh bán lẻ trong khu vực.

Quản lý, theo dõi tình hình kinh doanh của các đại lý, hỗ trợ và đưa ra giải pháp thúc đẩy doanh số.

Kiểm soát chính sách giá, chiết khấu, công nợ và hợp đồng với các đối tác." "-Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh khu vực.

Xây dựng KPI, đánh giá hiệu suất làm việc và đề xuất các chính sách động viên nhân sự.

Tổ chức các chương trình đào tạo sản phẩm, kỹ năng bán hàng cho đội ngũ" "-Theo dõi, giám sát tình hình doanh số, đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách thúc đẩy bán hàng.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn upto 50,000,000 đồng

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của nhà nước

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty và Tập đoàn : Lương thưởng tháng, thưởng định kỳ các kỳ nghỉ lễ, tết, lương thưởng tháng thứ 13, các chế độ ưu đãi du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, sử dụng sản phẩm của tập đoàn với giá ưu đãi của CBNV

Được đào tạo, phát triển chuyên môn và kỹ năng theo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

