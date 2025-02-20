Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Đánh giá tiềm năng thị trường, xây dựng mục tiêu, chiến lược Marketing dài hạn, ngắn hạn đối với từng ngành hàng và từng thị trường (trong nước và quốc tế) theo định hướng chiến lược của Công ty.
Hoạch định và xây dựng kế hoạch marketing cho từng ngành hàng, nhãn hiệu, phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty, bao gồm: xây dựng cấu trúc thương hiệu, định vị phân khúc thị trường, định hướng phát triển sản phẩm, chiến lược giá, khuyến mại…
Lập ngân sách, theo dõi và quản lý việc sử dụng ngân sách marketing hiệu quả cho các hoạt động marketing.
Phân tích, đo lường, báo cáo và đánh giá hiệu quả tất cả các chương trình marketing cho thị trường trong nước và quốc tế.
Xây dựng, quản lý bộ nhận diện Công ty, bộ nhận diện thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường trong nước và quốc tế.
Phối hợp với các phòng ban, các bộ phận thực hiện các sự kiện truyền thông thương hiệu tới đối tác, khách hàng.
Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác chiến lược trong chiến dịch tiếp thị và truyền thông thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm trong ngành.
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nhân viên; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong phòng, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của Công ty.
Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động và nhân sự của phòng Marketing theo định hướng, chiến lược BGĐ đã đề ra.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt
Độ tuổi từ 1993 trở lên
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Truyền thông, báo chí, Marketing
Tối thiểu 01-03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương lĩnh vực hàng tiêu dùng, hàng trend, thời trang....
Có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.
Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, tổ chức triển khai công việc và quản lý hiệu suất
Am hiểu thị trường, nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm hàng tiêu dùng,thời trang, hàng trend,...
Tư duy chiến lược am hiểu các hoạt động của nền tảng marketing
Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt huyết và chịu được áp lực.
Chỉn chu về mặt hình ảnh, tác phong làm việc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20.000.000 - 40.000.000 + Thưởng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia du lịch, party, liên hoan hàng năm cho nhân sự.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ, năng động, nhiệt tình.
Tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

