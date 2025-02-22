Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: HimLam Vạn Phúc,Hà Đông, Hà Nội ., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý & phát triển hệ thống NPP, đại lý sỉ, chuỗi bán lẻLập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing online & offline, phát triển thương hiệu.
Quản lý đội nhóm bán hàng, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả công việc.
Phát triển kênh phân phối, hợp tác với các chuỗi bán lẻ và đại lý trên toàn quốc.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp tăng trưởng doanh số.
Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu các chương trình khuyến mãi và chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng Mẹ & Bé, sữa công thức, thực phẩm nhập khẩu.
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách và triển khai chiến dịch marketing hiệu quả.
Có khả năng sáng tạo nội dung, tư duy chiến lược và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH+ Nghỉ lễ+ du lịch
Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NO7B-LK35 Khu đất dịch vụ LK6,LK7,LK10,LK11, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

