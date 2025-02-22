Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM
- Hà Nội: HimLam Vạn Phúc,Hà Đông, Hà Nội ., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý & phát triển hệ thống NPP, đại lý sỉ, chuỗi bán lẻLập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing online & offline, phát triển thương hiệu.
Quản lý đội nhóm bán hàng, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả công việc.
Phát triển kênh phân phối, hợp tác với các chuỗi bán lẻ và đại lý trên toàn quốc.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp tăng trưởng doanh số.
Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu các chương trình khuyến mãi và chiến dịch truyền thông.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng Mẹ & Bé, sữa công thức, thực phẩm nhập khẩu.
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách và triển khai chiến dịch marketing hiệu quả.
Có khả năng sáng tạo nội dung, tư duy chiến lược và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 361 VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
