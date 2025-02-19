Tuyển Trưởng phòng Marketing Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Tuyển Trưởng phòng Marketing Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Trưởng phòng Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hội sở PVcomBank

- Số 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán được giao
•Nắm rõ và thực hiện tốt các công việc trong chương trình thúc đẩy bán hàng.
•Nắm rõ thông tin các ĐVKD cần hỗ trợ.Tối thiểu sau 03 tháng sẽ lên chương trình triển khai tại ĐVKD.
•Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các công việc phát sinh tại đơn vị sau quá trình triển khai TĐB tại đơn vị.
•Có trách nhiệm giới thiệu và truyền thông chính sách, chương trình tới đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng TĐB.
Truyền thông và Đào tạo
•Truyền thông và đào tạo các kỹ năng bán hàng, các sản phẩm, quy định mới cho các RM tại ĐVKD.
•Nắm rõ các sản phẩm ĐVKD đang triển khai, thực tiễn các vấn đề cán bộ bán hàng đang gặp phải đối với từng sản phẩm.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 22 Ngô Quyền - Hà Nội - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-500-1-000-thang-tai-ha-noi-job310317
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Salonzo Group
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing LUX CRUISES GROUP CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing LUX CRUISES GROUP CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Phúc Hưng Thịnh
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIFEGIFT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing LUX CRUISES GROUP CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Phúc Hưng Thịnh
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Thảo Group
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH BBQ Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỨC KIÊN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm