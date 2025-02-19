Tuyển Trưởng phòng Marketing Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán được giao

•Nắm rõ và thực hiện tốt các công việc trong chương trình thúc đẩy bán hàng.

•Nắm rõ thông tin các ĐVKD cần hỗ trợ.Tối thiểu sau 03 tháng sẽ lên chương trình triển khai tại ĐVKD.

•Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các công việc phát sinh tại đơn vị sau quá trình triển khai TĐB tại đơn vị.

•Có trách nhiệm giới thiệu và truyền thông chính sách, chương trình tới đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng TĐB.

Truyền thông và Đào tạo

•Truyền thông và đào tạo các kỹ năng bán hàng, các sản phẩm, quy định mới cho các RM tại ĐVKD.

•Nắm rõ các sản phẩm ĐVKD đang triển khai, thực tiễn các vấn đề cán bộ bán hàng đang gặp phải đối với từng sản phẩm.