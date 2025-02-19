Tuyển Trưởng phòng Marketing Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
- Hà Nội: Hội sở PVcomBank
- Số 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán được giao
•Nắm rõ và thực hiện tốt các công việc trong chương trình thúc đẩy bán hàng.
•Nắm rõ thông tin các ĐVKD cần hỗ trợ.Tối thiểu sau 03 tháng sẽ lên chương trình triển khai tại ĐVKD.
•Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các công việc phát sinh tại đơn vị sau quá trình triển khai TĐB tại đơn vị.
•Có trách nhiệm giới thiệu và truyền thông chính sách, chương trình tới đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng TĐB.
Truyền thông và Đào tạo
•Truyền thông và đào tạo các kỹ năng bán hàng, các sản phẩm, quy định mới cho các RM tại ĐVKD.
•Nắm rõ các sản phẩm ĐVKD đang triển khai, thực tiễn các vấn đề cán bộ bán hàng đang gặp phải đối với từng sản phẩm.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI