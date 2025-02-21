Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT4 - VIMECO - Nguyễn Chánh - phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Chịu trách nhiệm Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu toàn diện cho VHA và MPHOMES thông qua các hoạt động quảng bá, truyền thông đa dạng trên các nền tảng số hóa. Đồng thời dẫn dắt các chiến dịch truyền thông sáng tạo và hiệu quả kết hợp với các hoạt động xã hội, các dự án BĐS chiến lược, các sự kiện quy mô lớn... nhằm nâng tầm giá trị thương hiệu của VHA và MPHOMES trên thị trường;

Xây dựng, đề xuất và phân bổ ngân sách hàng năm cho các hoạng động MKT: Hoạt động bán hàng, truyền thông nội bộ, quảng bá và phát triển thương hiệu, sự kiện... Theo dõi và điều chỉnh chi phí hợp lý;

Chịu trách nhiệm thu thập thông tin, dữ liệu về dự án BĐS, CĐT, đối thủ cạnh tranh và chiến dịch Marketing của các dự án/đối thủ

Lập báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS định kỳ (hàng tháng/quý)

Xây dựng, đề xuất, Pitching concept dự án bất động sản công ty nghiên cứu triển khai (Định vị, thông điệp, câu chuyện truyền thông, concept...);

Xây dựng chiến lược/kế hoạch marketing tổng thể và theo từng giai đoạn đối với từng dự án căn cứ vào PAKD & KHKD dự án được BLĐ phê duyệt;

Xây dựng bộ tài liệu, hệ thống nguyên liệu sử dụng trong bán hàng: Xây dựng bộ tài liệu bán hàng, POSM, ấn vật phẩm online và offline;

Lên kế hoạch truyền thông và quảng cáo cho các kênh online và offline. Quản lý nội dung và hình ảnh truyền thông trên các kênh. Đo lường hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa chiến dịch/ kế hoạch MKT triển khai;

Phối hợp với đơn vị liên quan để xây dựng Kế hoạch Marketing, chương trình bán hàng hỗ trợ công việc bán hàng cho các dự án bất động sản của Công ty;

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện và giám sát triển khai quá trình thực hiện, tổ chức sự kiện và khách mời tham gia các sự kiện bán hàng;

Hỗ trợ, hướng dẫn và quản lý các Đại lý F1, F2, inhouse thực hiện các chương trình truyền thông dự án theo kế hoạch được duyệt;

Quản lý các hoạt động đối ngoại, xây dựng quan hệ báo chí, truyền thông & phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông gây ảnh hưởng đến công ty hay liên quan đến các dự án BĐS mà công ty đang triển khai;

Quản lý nhân sự, kiểm soát điều phối các công việc thuộc phạm vi của phòng Marketing;

Các công việc khác theo phân công của BLĐ.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng; Có kiến thức về các công cụ và nền tảng Marketing (CMS, Social media MKT...)

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm về chiến lược Marketing BĐS (Branding, sản phẩm, phân phối), hiểu biết sâu sắc về thị trường BĐS.

Năng lực quản lý: Kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng lãnh đạo tốt. Kỹ năng hoạch định chiến lược, lập và phát triển kế hoạch, thực hiện mục tiêu. Kỹ năng giao việc và kiểm soát công việc.

Kỹ năng: Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt. Khả năng nắm bắt nhanh và phong cách làm việc linh hoạt, cẩn trọng, trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ. Liêm chính, nhiệt tình, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng từ 25tr – 35tr

Thưởng: Lễ, Tết, Tháng lương 13, Thưởng hiệu quả công việc (Từ 2 – 3 tháng lương)

Chính sách phúc lợi tốt:

Cơ hộ tham gia các chuyển du lịch, nghỉ mát trong và ngoài nước

Du xuân đầu năm;

Đóng BH đầy đủ theo quy định Nhà nước

Quà tặng dịp lễ, tết; chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA

