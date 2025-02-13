Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 80 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Hoạch định chiến lược MKT, lập kế hoạch Marketing
- Nhận mục tiêu kế hoạch kinh doanh từ Giám đốc.
- Xây dựng bản đồ chiến lược MKT theo định hướng phát triển của công ty.
- Lập kế hoạch MKT năm, tháng và tuần theo mục tiêu kinh doanh.
2. Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự Marketing
- Lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển Team MKT.
- Xây dựng mô tả công việc và đánh giá KPI cho từng nhân sự MKT.
- Phân bổ công việc đúng, đủ theo năng lực và kinh nghiệm của từng nhân viên.
- Quản lý và điều hành toàn bộ nhân sự làm việc tự giác, nghiêm túc và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng.
3. Vận hành phòng MKT.
Vận hành phòng MKT.
- Tiến hành triển khai MKT theo kế hoạch tuần, tháng đã được duyệt.
- Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo google ads, FB ads,...
- Kiểm soát và tối ưu chi phí MKT.
- Xây dựng các kênh truyền thông MKT, nhận diện thương hiệu công ty.
- Xây dựng hệ thống MKT bài bản và phù hợp với mục tiêu công ty.
- Xây dựng các quy trình làm việc, quy định phòng MKT.
- Các công việc khác theo chỉ thị của Giám đốc.
4. Báo cáo
- Lập và gửi bảng báo cáo trực tiếp cho Giám đốc.
- Lập bảng báo cáo về tình hình công việc của nhân sự và kết quả hoạt động MKT theo tuần và theo tháng.
- Đo lường, phân tích và báo cáo hiệu suất Marketing: như phạm vi tiếp cận, tần suất hiển thị quảng cáo, tỉ lệ chuyển đổi, chi phí chuyển đổi lead, thị phần, phân tích cạnh tranh,...
5. Đề xuất cải thiện
- Đề xuất cho Giám đốc phương pháp, công nghệ kỹ thuật mới nếu có để cải thiện và phát triển hệ thống TT - MKT.
- Cùng Giám đốc đưa ra định hướng phát triển thêm sản phẩm mới theo tệp khách hàng có sẵn.
- Tham mưu cho Giám đốc đầu tư phát triển thêm lĩnh vực mới, ngành hàng mới, thị trường mới.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực marketing.
Kiến thức toàn diện về các nguyên tắc và thực tiễn marketing, bao gồm cả lập kế hoạch marketing, quản lý thương hiệu, nghiên cứu thị trường và chiến dịch marketing.
Thành thạo các kỹ thuật marketing, bao gồm cả SEO, SEM, marketing qua email và marketing trên phương tiện truyền thông xã hội.
Có khả năng lãnh đạo, quản lý và dẫn dắt đội nhóm.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.
Hiểu biết về các xu hướng và công nghệ marketing mới nhất.

Tại CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:Thỏa thuận (Từ 25.000.000đ trở lên); các khoản phụ cấp theo quy định của công ty.
Thưởng kết quả hoạt động kinh doanh; Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, quý, năm.
Lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật,...
Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
Cấp máy tính, các trang thiết bị phục vụ công việc.
Môi trường làm việc năng động, đề cao sự chủ động, sáng tạo trong công việc.
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 80 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

