Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Hichiko làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Hichiko
- Hà Nội: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho công ty
Lập kế hoạch, ngân sách và quản lý các hoạt động marketing
Phát triển nội dung marketing và quảng cáo trên các kênh truyền thông
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành
Quản lý và phát triển thương hiệu công ty
Đo lường và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên marketing
Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức sâu rộng về digital marketing
Có kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt
Tư duy chiến lược và khả năng lập kế hoạch
Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định
Khả năng sáng tạo và đổi mới trong marketing
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Thành thạo các công cụ phân tích và quảng cáo như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Hichiko Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 15 Triệu - 20 Triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực
Thưởng hiệu suất công việc và thưởng dự án
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc năng động và sáng tạo
Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hichiko
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
