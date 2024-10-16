Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Hichiko làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho công ty Lập kế hoạch, ngân sách và quản lý các hoạt động marketing Phát triển nội dung marketing và quảng cáo trên các kênh truyền thông Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành Quản lý và phát triển thương hiệu công ty Đo lường và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên marketing Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan Có kiến thức sâu rộng về digital marketing Có kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt Tư duy chiến lược và khả năng lập kế hoạch Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định Khả năng sáng tạo và đổi mới trong marketing Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Thành thạo các công cụ phân tích và quảng cáo như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Hichiko Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 Triệu - 20 Triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực Thưởng hiệu suất công việc và thưởng dự án Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc năng động và sáng tạo Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hichiko

