Tuyển Trưởng phòng Marketing Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK01 - 12A, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả performance marketing cũng như đạt được các mục tiêu về chỉ số vận hành, mục tiêu doanh số Tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing với các KPI và chỉ số cụ thể để đo lường hiệu suất, tỷ lệ chuyển đổi Lập kế hoạch, thực thi và phát triển các hoạt động digital marketing: Facebook, Tiktok, Google và các kênh khác Lên ý tưởng và triển khai các chương trình thúc đẩy doanh số và hiệu quả bán hàng Quản lý đội ngũ phòng MKT trong việc tối ưu hình ảnh truyền thông Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận mình phụ trách Thực hiện báo cáo kết quả cho quản lý cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về mạng xã hội & amp, thương mại điện tử Kiến thức online marketing SEO website........ Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên trang mạng xã hội, Forum... Có hiểu biết về các phần mềm AI hỗ trợ cho công việc

Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 20-25 triệu + % hoa hồng doanh số

- Phụ cấp ăn trưa: 1.000.000 đồng/tháng

- Phụ cấp điện thoại, máy tính

- Được đào tạo và hướng dẫn để tiếp cận công việc

- Thời gian làm việc: 08 h/ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Xét tăng lương theo quy định của công ty 01 lần/năm

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động

- Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty

- Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, hiếu, hỷ...

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa team building của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group

