Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V06A08 KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lãnh đạo, giám sát, bộ phận Marketing. Nghiên cứu, phân tích thị trường, thiết lập và triển khai các chiến lược Marketing.
- Giám sát, đánh giá và thay đổi hoạt động Marketing trong doanh nghiệp. Đưa văn hóa chuyển đổi số vào doanh nghiệp.
-Phối hợp với phòng sale xây dựng các chương trình marketing, khuyến mãi, tiếp thị cho nhà phân phối, đại lý, điểm bán trên toàn quốc.
-Xây dựng các kế hoạch truyền thông cho từng thương hiệu theo đúng định hướng về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tầm nhìn của Tập đoàn
-Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của marketing, phân bổ ngân sách cho từng thương hiệu, giám sát việc xây dựng và sử dụng ngân sách của từng thương hiệu.
-Huấn luyện, đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên, đảm bảo thực hiện mục tiêu công việc được giao.
-Báo cáo kết quả công việc và kế hoạch tháng/quý/năm gửi Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại quốc tế, ... hoặc các chuyên ngành có liên quan.
-Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các công ty sản xuất và thương mại có quy mô tương đương. (Bắt buộc)
-Kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông, marketing tổng thể.
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm trong lĩnh vực hàng gia dụng.
-Thành thạo các công cụ marketing trực tuyến: SEM-SEO, Social Media, Email, Mobile, Affiliate, Viral article, SMS, forum, Online Ads.
-Có khả năng nắm bắt, ứng dụng công nghệ thông tin theo xu thế mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn theo năng lực. Được cấp Laptop làm việc.
- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13 . Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.
- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ... được tham gia miễn phí các buổi sinh hoạt kết nối như Zumba, Yoga, Trà chiều kết nối... do Tập đoàn tổ chức.
- Phúc lợi: Nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản... ,
- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định, chế độ công đoàn cho CBNV.
- Được nghỉ 02 thứ 7/ tháng (theo quy chế của công ty)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích phát triển và sáng tạo;
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô V6A - 08, KĐT Mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

