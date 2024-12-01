Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T5 Times City, 458 Hai Bà Trưng, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

1. Quản lý các đầu sách phụ trách, chịu trách nhiệm về mặt doanh số của các đầu sách của công ty

2. Lên kế hoạch Digital Marketing (Google, Facebook, SEO, Content, Social, Email, Sale Online, CSKH,...) và phối hợp với các bộ phận chuyên môn để thực thi kế hoạch

- Nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ

- Nghiên cứu insight của khách hàng

- Kết hợp insight cùng các lợi ích độc đáo của sản phẩm hình thành Thông điệp truyền thông và Concept hình ảnh truyền thông

- Xây dựng nội dung, kịch bản, concept Landing Page

- Xây dựng nội dung, kịch bản, concept Quảng cáo

- TỐI ƯU HÓA CÁC CHỈ SỐ QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK ADS, GOOGLE ADWORD, Cốc Cốc, Báo mạng,...

- Làm việc với các Agency để triển khai Quảng cáo và tối ưu hóa các chỉ số quảng cáo

3. Phối hợp cùng bộ phận Design Triển khai các hình ảnh video quảng cáo

4. Phối hợp cùng bộ phận PR: Chạy phóng sự, báo chí, KOL

5. Phối hợp cùng team Sale: Tối ưu thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi, doanh số sản phẩm phụ trách

6. Phối hợp cùng các tác giả sản phẩm: Để nâng cao hiệu quả truyền thông quảng cáo

7. Đọc và đo lường Google Analytics, số liệu các hệ thống quảng cáo, tối ưu hóa các chỉ số

8. Tối ưu hóa Chi phí Marketing/ Doanh thu

9. Lập kế hoạch và Báo cáo trực tiếp tiến độ đầy đủ hàng ngày tuần tháng quý cho trưởng phòng marketing

10. Thực hiện các công việc khác được giao từ trưởng phó phòng và ban giám đốc

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing,vv......

Chứng chỉ - Ưu tiên thêm:

- Ưu tiên các chứng chỉ ngắn hạn về Marketing, truyền thông, quảng cáo

- Ưu tiên các chứng chỉ về Digital Marketing tổng quan, về từng kênh trong Digital Marketing

Kiến thức chuyên ngành

- Hiểu biết Marketing căn bản

- Hiểu biết về Digital Marketing

- Biết cách tìm hiểu, phân tích sản phẩm, đối thủ cạnh tranh

- Biết cách nghiên cứu tìm kiếm insight, có tư duy trong việc tạo thông điệp truyền thông và concept truyền thông

- Biết cách xây dựng và sáng tạo các Content quảng cáo bán hàng

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo (Facebook, Google Adword) và tối ưu hiệu quả quảng cáo ít nhất 1 năm

- Ưu tiên nếu biết về các mạng quảng cáo khác như Cốc Cốc, Báo mạng,...

- Hiểu biết về các công cụ Digital Marketing để phối hợp với các bộ phận chuyên môn như

+ Landing Page

+ SEO

+ Email

+ Content Marketing

+ Social Media

- Có khả năng đọc hiểu và phân tích các số liệu Google Analytics – Các báo cáo của các hệ thống quảng cáo

- Hiểu biết về các hình thức PR để phối hợp với bộ phận PR như:

+ Báo chí, phóng sự

+ Booking KOL, người nổi tiếng

• Mức lương: Thu nhập tháng từ 15.000.000đ – 25.000.000đ + Thưởng nóng theo kết quả công việc + Thưởng đạt mục tiêu tháng.

• Thưởng cuối năm : lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu + lợi nhuận của công ty. Thưởng các ngày Lễ , Tết, sinh nhật nhân viên. Tổng thu nhập tối thiểu 280 triệu – 500 triệu / năm.

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiệt huyết

• Lộ trình thăng tiến, tăng lương và phát triển trong sự nghiệp rất rõ ràng

• Đồng nghiệp: thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, cạnh tranh công bằng để cùng phát triển

• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 6

• Cơ hội được cùng công ty tham gia, trải nghiệm các hoạt động từ thiện như ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tủ sách mầm xanh tri thức tại các vùng khó khăn như Điện Biên, Sơn La, ...

• Cơ hội đi du lịch hàng năm, tham gia teambuilding sôi động cùng công ty

