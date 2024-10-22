Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Toà New Skyline Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

– Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn và trung hạn phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty

– Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám Đốc các phương án phát triển thương hiệu và nâng cao hiệu quả marketing.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng để tư vấn cho BGĐ những mô hình và chiến lược Marketing hợp lý theo từng thời điểm.

- Chịu trách nhiệm chính tất cả các hoạt động và chiến lược PR & Marketing.

– Thiết lập và quản lý thực hiện ngân sách Marketing theo kết quả được phê duyệt.

– Quản trị thương hiệu Biluxury

– Quản lý và xử lý khủng hoảng truyền thông.

– Làm việc với BGĐ và các bộ phận liên quan để xây dựng các chiến lược, kế hoạch Marketing và phát triển thị trường, sản phầm mới.

– Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn Công việc ... đảm bảo hoạt động của phòng Marketing theo đúng chứng năng nhiệm vụ

– Liên tục triển khai các hoạt động cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng, của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

– Giới tính: Nam/ Nữ

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực tương tự.

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing. Có kinh nghiệm về ngành bán lẻ, dịch vụ, may mặc là một lợi thế.

– Có kinh nghiệm và mạnh về Digital Marketing.

– Tin học văn phòng: Thành thạo Excel, word, powerpoint ...

– Tư duy sáng tạo

– Tư duy chiến lược, tư duy hệ thống

– Kỹ năng phân tích & tổng hợp.

– Kỹ năng lên ý tưởng, phác thảo ý tưởng

– Có kỹ năng giải quyết vấn đề

– Có kỹ năng đàm phán, thương lượng

– Kỹ năng thuyết trình

– Trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực

– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...

– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...

– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

