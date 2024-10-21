Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM
- Hà Nội: Geleximco khu B Lê Trọng Tấn, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho từng kênh để đảm bảo kết quả performance marketing cũng như đạt được các mục tiêu về chỉ số vận hành, mục tiêu doanh số.
Tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing với các KPI và chỉ số cụ thể để đo lường hiệu suất, tỷ lệ chuyển đổi.
Lập kế hoạch, thực thi và phát triển các hoạt động Digital Marketing đa kênh: SEO, SEM, Facebook, Tiktok, Google, ...; quảng cáo hiển thị và các kênh digital khác.
Lên ý tưởng và triển khai các chương trình thúc đẩy doanh số và hiệu quả bán hàng
Lập kế hoạch, thực thi và phát triển các hoạt động digital marketing: Facebook, Tiktok, Google và các kênh khác.
Rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.
Quản lý đội ngũ Content Marketing, Visual trong việc tối ưu hình ảnh truyền thông.
Báo cáo tiến độ/kết quả cho quản lý trực tiếp hàng tuần. Đưa ra vấn đề/giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch đạt tiến độ đề ra
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận mình phụ trách
Tuyển dụng và nhân bản đội ngũ nhân viên trực tiếp trong bộ phận Marketing
Thực hiện báo cáo kết quả cho quản lý cấp trên
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ CĐ trở lên, chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc chuyên ngành khác có liên quan
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị tri quản lý
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về Digital Marketing, content quảng cáo marketing.
Am hiểu về các công cụ và nền tảng quảng cáo trực tuyến như Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads, Youtube, Tiktok, v.v.
Có kinh nghiệm và kiến thức đọc hiểu các chỉ số kinh doanh
Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, có khả năng lên kế hoạch, làm việc chi tiết, tỉ mỉ.
Kỹ năng văn phòng.
Ưa thích Marketing, nỗ lực học hỏi & làm việc.
Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập 15-25 Triệu
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm
Thưởng tháng lương thứ 13
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
