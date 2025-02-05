Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Nghiên cứu xu hướng Media trên mạng xã hội của ngành, thị trường, đối thủ. Nghiên cứu thói quen, sở thích, insight khách hàng, đối thủ để tăng sự trải nghiệm nguời dùng.
- Thiết lập mục tiêu kế hoạch hành động cho đội nhóm/cá nhân hàng tháng/quý theo đúng yêu cầu của GĐ MKT Và BGĐ
- Thiết lập mục tiêu kế hoạch sáng tạo nội dung Video/Hình ảnh cho các thương hiệu của công ty
- Kết hợp cùng bộ phận để bổ sung, góp ý về kịch bản, nội dung cho phù hợp với mục tiêu & chiến lược của Ban Giám Đốc
- Xây dựng/thiết lập kịch bản/ Storyboard cho các nội dung truyền thông định kỳ.
- Tuyển dụng mới - tuyển dụng thay thế đối với các nhân sự yếu kém. Đào tạo & huấn luyện - kèm cặp và hỗ trợ nhân sự dưới quyền.
- Xây dựng/rà soát ngân sách phục vụ hoạt động Quay/dựng.
- Đề xuất/cố vấn cùng BLĐ về chân dung khách hàng phù hợp với định hướng chiến lược, mục tiêu của thương hiệu phụ trách.
- Trực tiếp thực hiện công việc chi tiết cùng đội ngũ nhân sự trong team.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc MKT/BOD về tiến trình và kết quả công việc.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí - truyền thông,...
Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Phòng Marketing. Ưu tiên đã từng làm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (Google Analytics, NetInsight, WebTrends..).
Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
Hiểu biết về khủng hoảng truyền thông
Ưu tiên Có mối quan hệ tốt với các cơ quan báo chí, truyền thông
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt, nhạy bén với các xu hướng của thị trường.
Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC là 1 lợi thế

Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung năng động, sáng tạo.
- Lương từ 30 triệu trở lên tùy theo năng lực, kinh nghiệm ứng viên (Không giới hạn)
- Được đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành, được nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của BLLĐ
- Được hưởng chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo quy định hiện hành của Công ty.
- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trực tiếp với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, marketing.
- Được tham gia các chương trình Team Building, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm.
- Cơ hội được sử dụng các dịch vụ làm đẹp theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

